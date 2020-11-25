Meghan Markle diz que sofreu aborto em julho

Em artigo publicado nesta quarta (25) no The New York Times, Meghan Markle revela que sofreu um aborto em julho deste ano.
"Era uma manhã de julho que começou tão normalmente quanto qualquer outro dia. ( ) Amarrei meu cabelo num rabo de cavalo antes de pegar meu filho no berço. Depois de trocar a fralda, senti uma cãibra forte. Eu me joguei no chão com ele em meus braços, cantarolando uma canção de ninar para nos manter calmos, a melodia alegre em forte contraste com a minha sensação de que algo não estava certo. Eu sabia, enquanto agarrava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo filho", disse ela.
E continuou: "Horas depois, eu estava deitada em uma cama de hospital, segurando a mão de meu marido. Senti a umidade de sua mão e beijei seus dedos, molhados com nossas lágrimas. Olhando para as paredes brancas e frias, meus olhos ficaram vidrados. Tentei imaginar como nos curaríamos".
A esposa do príncipe Harry ainda falou da dor que sentiu no momento e depois dele: "Na dor de nossa perda, meu marido e eu descobrimos que em um quarto com 100 mulheres, 10 a 20 delas sofreram aborto espontâneo. No entanto, apesar da incrível semelhança dessa dor, a conversa permanece um tabu, cheia de vergonha (injustificada) e perpetuando um ciclo de luto solitário".
A duquesa de Sussex e Harry são pais de Archie, que nasceu em maio de 2019.