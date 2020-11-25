Meghan Markle diz que sofreu aborto em julho

"Era uma manhã de julho que começou tão normalmente quanto qualquer outro dia. ( ) Amarrei meu cabelo num rabo de cavalo antes de pegar meu filho no berço. Depois de trocar a fralda, senti uma cãibra forte. Eu me joguei no chão com ele em meus braços, cantarolando uma canção de ninar para nos manter calmos, a melodia alegre em forte contraste com a minha sensação de que algo não estava certo. Eu sabia, enquanto agarrava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo filho", disse ela.