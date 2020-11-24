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"Medo que ele tinha"

Carlinhos Maia diz que demorou 5 anos para fazer sexo com marido

Humorista revelou a Tatá Werneck, no Lady Night, que Lucas Guimarães tinha medo de transar e que demorou anos até que ele aceitasse fazer o ato sexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 10:27

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 10:27

O humorista Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, durante viagem
O humorista Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, durante viagem Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Carlinhos Maia revelou que demorou cinco anos para fazer sexo com o atual marido, Lucas Guimarães. Isso porque o parceiro tinha medo de tirar a roupa e realizar o ato sexual. Por isso, os dois ficavam se divertindo de bermudas vestidas. 
"Para a gente transar demorou três anos após o começo do namoro. Então, foram cinco anos ao todo (desde que nos conhecemos)", disse Carlinhos, durante o Lady Night desta segunda (23). 
"A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda", continuou. 

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Segundo o humorista, Lucas estudava em um colégio particular e tinha uma condição de vida bastante agradável, o que o fez ser resistente em assumir a orientação sexual. "Foram dois anos tentando até que ele cedeu, e estamos há 11 anos juntos", detalhou. 

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