Carlinhos Maia diz que demorou 5 anos para fazer sexo com marido

Carlinhos Maia revelou que demorou cinco anos para fazer sexo com o atual marido, Lucas Guimarães. Isso porque o parceiro tinha medo de tirar a roupa e realizar o ato sexual. Por isso, os dois ficavam se divertindo de bermudas vestidas.
"Para a gente transar demorou três anos após o começo do namoro. Então, foram cinco anos ao todo (desde que nos conhecemos)", disse Carlinhos, durante o Lady Night desta segunda (23).
"A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda", continuou.
Segundo o humorista, Lucas estudava em um colégio particular e tinha uma condição de vida bastante agradável, o que o fez ser resistente em assumir a orientação sexual. "Foram dois anos tentando até que ele cedeu, e estamos há 11 anos juntos", detalhou.