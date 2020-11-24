Carlinhos Maia diz que demorou 5 anos para fazer sexo com marido

O humorista Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, durante viagem Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia revelou que demorou cinco anos para fazer sexo com o atual marido, Lucas Guimarães . Isso porque o parceiro tinha medo de tirar a roupa e realizar o ato sexual. Por isso, os dois ficavam se divertindo de bermudas vestidas.

"Para a gente transar demorou três anos após o começo do namoro. Então, foram cinco anos ao todo (desde que nos conhecemos)", disse Carlinhos, durante o Lady Night desta segunda (23).

"A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda", continuou.