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Foto: Luan Santana posa sem camisa e corpão surpreende: 'Calor'

Cantor deixou os fãs inquietos ao exibir tatuagens em pose com o corpão à mostra durante passeio de lancha no Pantanal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 10:03

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 10:03

O cantor Luan Santana posa sem camisa em passeio de lancha no Pantanal
O cantor Luan Santana posa sem camisa em passeio de lancha no Pantanal Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana, de 29 anos de idade, deixou os fãs em polvorosa nesta segunda (23). No Instagram, o bonitão postou uma foto sem camisa durante um passeio de lancha pelo Pantanal, onde fez um live beneficente no fim de semana. 
"O Pantanal, mágico, divino. Estamos aqui, do seu lado, te venerando, pra sempre. #OPantanalChama #DeusSalveOPantanal", legendou ele, que também usava um short curto e, pela falta da camiseta, deixou o corpão à mostra exibindo algumas de suas tatuagens. 

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Os fãs logo se encarregaram de deixar uma enxurrada de elogios nos comentários e brincaram com o shape do cantor. "Senti o calor de Carumbá aqui", disse um. Outro observou: "Tem o número de uma costureira? Porque eu perdi a linha". Uma fã também comentou: "Perfeito demais". "Deuso", opinou mais uma seguidora. 

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