Foto: Luan Santana posa sem camisa e corpão surpreende: 'Calor'

Os fãs logo se encarregaram de deixar uma enxurrada de elogios nos comentários e brincaram com o shape do cantor. "Senti o calor de Carumbá aqui", disse um. Outro observou: "Tem o número de uma costureira? Porque eu perdi a linha". Uma fã também comentou: "Perfeito demais". "Deuso", opinou mais uma seguidora.