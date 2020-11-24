'A Fazenda 12': Tays e Biel terminam namoro

"A Fazenda 12": Biel e Rays deitam na baia Crédito: Record TV/Reprodução

Ponto final no relacionamento entre os cantores Tays e Biel em A Fazenda 12 (Record). Em papo na tarde desta segunda-feira (23) com Jake, Tays deu detalhes de como está sua cabeça com relação ao namoro.

"Não vou tirar minha paz. Fiquei triste, mas vou ser bem clara. Nós agora somos apenas amigos e pronto. Não quero continuar e pronto e acabou", disparou.

Ambos vem se desentendendo. Da última vez, Biel saiu bravo da cama após Tays tirar a mão dele dela de forma repentina. Ele também já dizia que estava "sem saco" para ficar com a peoa dentro da casa.

"Hoje perguntei se a consciência dele estava tranquila. Para mim foi o suficiente. Pensei que ele fosse tocar no assunto", disse Tays em papo com Jake.

"Estou chateada no momento, mas é algo que eu vou conversar ainda. Tudo na vida que começa a tirar a sua paz é prejudicial. Estar com alguém que tire sua paz, esquece", completou.