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Acabou o amor!

'A Fazenda 12': Tays e Biel terminam namoro

'Vamos dar um tempo, sim', disse Biel, em bate-papo com Tays após desentendimentos recorrentes entre os dois no reality

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 09:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 09:38
"A Fazenda 12": Biel e Rays deitam na baia Crédito: Record TV/Reprodução
Ponto final no relacionamento entre os cantores Tays e Biel em A Fazenda 12 (Record). Em papo na tarde desta segunda-feira (23) com Jake, Tays deu detalhes de como está sua cabeça com relação ao namoro.
"Não vou tirar minha paz. Fiquei triste, mas vou ser bem clara. Nós agora somos apenas amigos e pronto. Não quero continuar e pronto e acabou", disparou.
Ambos vem se desentendendo. Da última vez, Biel saiu bravo da cama após Tays tirar a mão dele dela de forma repentina. Ele também já dizia que estava "sem saco" para ficar com a peoa dentro da casa.
"Hoje perguntei se a consciência dele estava tranquila. Para mim foi o suficiente. Pensei que ele fosse tocar no assunto", disse Tays em papo com Jake.
"Estou chateada no momento, mas é algo que eu vou conversar ainda. Tudo na vida que começa a tirar a sua paz é prejudicial. Estar com alguém que tire sua paz, esquece", completou.
Depois, ambos acabaram conversando e colocando tudo à mesa. Os dois pediram desculpas por quaisquer comportamentos que tenham feito mal à relação, mas concordaram em finalizar o namoro. "Vamos dar um tempo, sim", disse Biel.

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