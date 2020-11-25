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Empinou o bumbum!

Bruna Griphao posa de biquíni e quase mostra demais: 'Deusa'

Modelo empinou o bumbum e usou o Instagram para postar uma foto para lá de sensual nesta terça (24) e até famosos elogiaram o shape da bonita

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 09:35
A modelo Bruna Griphao
A modelo Bruna Griphao Crédito: Reprodução/Instagram @brunagriphaoo
Bruna Griphao usou as redes sociais para postar um clique para lá de sensual na noite desta terça (24). 
Cobrindo os seios com a mão, a loira empinou o bumbum ao surgir usando um biquíni branco. A foto da bonita recebeu mais de 190 mil curtidas em poucas horas e os fãs deixaram uma enxurrada de comentários no post do Instagram. 
"Vou estudar a história da Grécia antiga, que essa deusa eu não conhecia", brincou um fã. Outra observou: "Meu Deus, Bruna, que perfeita!". "Linda demais", disse outra. 

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Até famosos chegaram a comentar o clique, como Ary Fontoura, que deixou emojis de coração no espaço do comentário da foto. 

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