Bruna Griphao posa de biquíni e quase mostra demais: 'Deusa'

Bruna Griphao usou as redes sociais para postar um clique para lá de sensual na noite desta terça (24).
Cobrindo os seios com a mão, a loira empinou o bumbum ao surgir usando um biquíni branco. A foto da bonita recebeu mais de 190 mil curtidas em poucas horas e os fãs deixaram uma enxurrada de comentários no post do Instagram.
"Vou estudar a história da Grécia antiga, que essa deusa eu não conhecia", brincou um fã. Outra observou: "Meu Deus, Bruna, que perfeita!". "Linda demais", disse outra.
Até famosos chegaram a comentar o clique, como Ary Fontoura, que deixou emojis de coração no espaço do comentário da foto.