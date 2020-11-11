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Fotos: Mayra Cardi surge nua e exibe corpão: 'Faltando o marido'

Influenciadora refletiu sobre padrões estéticos em cliques em que aparece totalmente nua, escondendo as partes apenas com as pernas

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 10:12
A influenciadora Mayra Cardi surge completamente nua em foto no Instagram
A influenciadora Mayra Cardi surge completamente nua em foto no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi decidiu postar fotos em que aparece totalmente nua no Instagram.
Nos cliques, que foram ao ar nesta terça (10), a ex de Arthur Aguiar refletiu sobre padrões estéticos, aparência e ainda reclamou: "Tudo bem está faltando marido, mas a foto eu já posso fazer comigo mesma, porque no momento estou me curtindo assim: Eu comigo mesma". 

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A influenciadora aproveitou a oportunidade para refletir: "Pensei mil vezes se deveria postar essas fotos, pois apesar de não estar de calcinha a u?nica coisa que muda e? apenas esse fio lateral o qual na?o esta? cobrindo nada que na?o poderia aparecer me refiro a pro?pria lateral do corpo. 
Ver essa foto no Instagram

Pensei mil vezes se deveria postar essas fotos, pois apesar de nao estar de calcinha a u?nica coisa que muda e? apenas esse fio lateral o qual na?o esta? cobrindo nada que na?o poderia aparecer me refiro a pro?pria lateral do corpo Mesmo assim esse fio inibe nosso preconceito mental de na?o pode sempre escutei tudo na?o pode na minha vida e por isso muitas coisas eu mesma acredito que eu na?o possa mesmo! Mas outro dia vi uma foto da deusa @marianagoldfarb e o marido e achei FODA e eles estavam nus... enta?o eu pensei quero uma foto dessa do meu celular mesmo! Tudo bem ta? faltando o marido mas a foto eu ja? posso fazer eu comigo mesma porque no momento estou me curtindo assim ?? eu comigo mesma!! E se não for para ter um marido que topa fazer foro pelado melhor nem ter né? Hahahh

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