Fotos: Mayra Cardi surge nua e exibe corpão: 'Faltando o marido'

Mayra Cardi decidiu postar fotos em que aparece totalmente nua no Instagram.
Nos cliques, que foram ao ar nesta terça (10), a ex de Arthur Aguiar refletiu sobre padrões estéticos, aparência e ainda reclamou: "Tudo bem está faltando marido, mas a foto eu já posso fazer comigo mesma, porque no momento estou me curtindo assim: Eu comigo mesma".
A influenciadora aproveitou a oportunidade para refletir: "Pensei mil vezes se deveria postar essas fotos, pois apesar de não estar de calcinha a u?nica coisa que muda e? apenas esse fio lateral o qual na?o esta? cobrindo nada que na?o poderia aparecer me refiro a pro?pria lateral do corpo.