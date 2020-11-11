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Luto na arte

Morre cineasta Cadu Barcellos, do 'Greg News', esfaqueado no Rio

Cadu havia saltado de carro de aplicativo próximo a metrô do Centro do Rio de Janeiro, quando foi rendido e morto. Polícia investiga o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:58

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:58

O cineasta Cadu Barcellos
O cineasta Cadu Barcellos Crédito: Reprodução/Instagram @cadubarcellos
O cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, morreu na madrugada desta terça (10) após ser esfaqueado na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. O artista foi encontrado morto por policiais do Batalhão da Praça da Harmonia, que foram acionados para o local pela ocorrência. 
Cadu era assistente de Direção do programa "Greg News", de Gregório Duvivier, na HBO, e foi diretor e roteirista da série "Mais X Favela", de 2011, do Multishow. Além disso, foi um dos diretores do documentário "5X Pacificação", de 2012. 
Segundo informações do Uol, Cadu havia saído da Pedra do Sal de carona em um carro de aplicativo e desembarcou no Centro. No destino, foi rendido próximo a uma estação de metrô. Um amigo do cineasta, William Oliveira, relatou à TV Globo que "Cadu foi assassinado possivelmente por conta de um celular, um RioCard (vale-transporte) e um punhado de reais". 

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A polícia informou que uma perícia foi acionada e que a investigação está com a Delegacia de Homicídios. 

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