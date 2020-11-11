Morre cineasta Cadu Barcellos, do 'Greg News', esfaqueado no Rio

Cadu era assistente de Direção do programa "Greg News", de Gregório Duvivier, na HBO, e foi diretor e roteirista da série "Mais X Favela", de 2011, do Multishow. Além disso, foi um dos diretores do documentário "5X Pacificação", de 2012.

Segundo informações do Uol, Cadu havia saído da Pedra do Sal de carona em um carro de aplicativo e desembarcou no Centro. No destino, foi rendido próximo a uma estação de metrô. Um amigo do cineasta, William Oliveira, relatou à TV Globo que "Cadu foi assassinado possivelmente por conta de um celular, um RioCard (vale-transporte) e um punhado de reais".