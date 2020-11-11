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O amor sorriu!

Antônia Fontenelle assume romance com cantor: 'Bonitão e misterioso'

Apresentadora admitiu que está namorando com o cantor Shia, com quem já foi flagrada ao menos duas vezes antes no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:47

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:47

A apresentadora Antônia Fontenelle e o novo namorado, o cantor Shia
A apresentadora Antônia Fontenelle e o novo namorado, o cantor Shia Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
O amor sorriu para Antônia Fontenelle! Nesta madrugada (11), a apresentadora assumiu, nas redes sociais, um romance com o cantor Shia. Na web, a loira publicou uma foto dele e se derreteu.
"Bonitão, moreno misterioso, cantor , novo afair. Eu chamo de caju, às vezes me confundo e chamo de lichia também, já o chamaram de Chiva, enfim, comportem-se que a mamacita está de olho", legendou. 

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Antônia e Shia foram fotografados juntos no último fim de semana em clima de romance à beira da praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Antes, eles já haviam sido vistos em Búzios. 

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