Ex-dançarino de Joelma vira astro pornô: 'Tinha vontade'

A cantora Joelma e seu ex-dançarino Leicy Sposito Crédito: Reprodução/Instagram @leicyspositoreal

O dançarino Leicy Sposito participou de turnês, shows e gravações da Banda Calypso, comandada por Joelma e Chimbinha. Mas depois que ele decidiu sair da formação, em 2014, quis se dedicar ao ramo adulto do entretenimento e hoje virou estrela de filmes pornôs.

Ao Extra, o jovem natural do Pará disse que não tinha coragem para se lançar no mundo dos filmes pornográficos por falta de coragem, mas que já havia recebido convites.

"Saí da banda Calypso em 2014. Lá (naquela época), eu já recebia propostas para gravar filmes adultos. Porém, não tinha coragem, mas tinha vontade. Foi aí que, há pouco mais de dois meses, eu aceitei", falou, à publicação.

Assumidamente homossexual, Leicy disse que só conversou com a família antes de partir para cima dos filmes adultos. "Logicamente, (aceitei) depois de ter conversado com minha família e com a minha filha. Eles me autorizaram. Aí eu segui para esse lado, que hoje, de fato, está sendo o meu trabalho", corroborou.