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Leicy Sposito

Ex-dançarino de Joelma vira astro pornô: 'Tinha vontade'

Jovem disse que já havia recebido convites, mas não tinha coragem de se dedicar ao ramo do entretenimento adulto. Hoje, virou estrela das produções LGBT+ no ramo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:39

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:39

A cantora Joelma e seu ex-dançarino Leicy Sposito
A cantora Joelma e seu ex-dançarino Leicy Sposito Crédito: Reprodução/Instagram @leicyspositoreal
O dançarino Leicy Sposito participou de turnês, shows e gravações da Banda Calypso, comandada por Joelma e Chimbinha. Mas depois que ele decidiu sair da formação, em 2014, quis se dedicar ao ramo adulto do entretenimento e hoje virou estrela de filmes pornôs. 
Ao Extra, o jovem natural do Pará disse que não tinha coragem para se lançar no mundo dos filmes pornográficos por falta de coragem, mas que já havia recebido convites. 

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"Saí da banda Calypso em 2014. Lá (naquela época), eu já recebia propostas para gravar filmes adultos. Porém, não tinha coragem, mas tinha vontade. Foi aí que, há pouco mais de dois meses, eu aceitei", falou, à publicação. 
Assumidamente homossexual, Leicy disse que só conversou com a família antes de partir para cima dos filmes adultos. "Logicamente, (aceitei) depois de ter conversado com minha família e com a minha filha. Eles me autorizaram. Aí eu segui para esse lado, que hoje, de fato, está sendo o meu trabalho", corroborou. 
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Boa tarde

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"Procuro ser bem legal com os atores, gosto de conhecer antes das gravações para que saia tudo certinho. É bem engraçado os bastidores. Claro, tem um pouco de vergonha com as pessoas olhando, mas eu tenho uma equipe incrível", terminou. 

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