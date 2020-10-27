Mayra Cardi dá apartamento a funcionário e emociona a web; assista

Mayra Cardi presentou o funcionário Tiago Oliveira com um apartamento mobiliado Crédito: Instagram/@mayracardi

Mayra Cardi presenteou um funcionário com um apartamento mobiliado. A ação foi divulgada no Instagram da ex-BBB nesta segunda-feira (26) e emocionou a web.

Tiago Oliveira é considerado um irmão por Mayra: "Ele chegou na minha vida para limpar minha casa, e trouxe vida, amor e alegria, me ensina diariamente como e? preciso de pouco para ser feliz ... te amo meu amigo meu irma?o. conte comigo para todo sempre", escreveu a coach na publicação.

No vídeo, de pouco mais de 10 minutos, Mayra registrou o nervosismo do rapaz a caminho do tão sonhado imóvel. Quando chegaram ao condomínio, ele ficou aguardando no estacionamento enquanto Mayra e alguns ajudantes davam os toques finais no lugar.

O jovem, que é da Paraíba e mora há três anos em São Paulo. Eu saí da casa da minha mãe acho que eu tinha 8 anos, 9 Eu ficava na casa do meu tio, ficava na casa do pessoal, às vezes eu trabalhava, o pessoal gostava de mim e falava: Fica aqui, dorme aqui. E aí eu fui ficando E desde então, eu nunca tive [a própria casa], agora que eu estou tendo a oportunidade de ter", relembrou o Tiago.

Eu fiz o melhor que eu pude, quero que você seja muito feliz, que você inicie essa sua vida sozinho, que eu sei que você está cansado de ficar de canto em canto, de casa em casa. Amo muito você, você pode contar comigo pra sempre, declarou a coach.

Eu estou muito grato, muito feliz. Eu sempre pensei, sonhei também. Quem luta, consegue. Já aconteceu muita coisa que não é fácil, muita coisa que eu nem gosto muito de lembrar, porque é passado e eu prefiro jogar fora. Prefiro viver o hoje, o amanhã, o depois, afirmou o rapaz, caindo no choro.

A caridade de Mayra deixou muitos seguidores emocionados. "Você existe? Deveria criar um programa realizando sonhos. Que Deus te dê sempre em dobro. Que você continue sendo luz", disse uma seguidora. "Mayra, vc me faz chorar com esse seu coração gigante e lindo", disse outra.