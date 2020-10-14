Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar sabia que casamento deles não tinha validade

A influenciadora Mayra Cardi Crédito: Lourival Ribeiro/SBT

A influenciadora Mayra Cardi, 37, quer anular seu matrimônio com Arthur Aguiar, 31. Ela quer usar o fato de ainda ser casada no papel com um outro homem nos Estados Unidos para tentar essa ação. Em uma série de vídeos pelas redes sociais, disse que o ex-marido e ator Arthur Aguiar sempre soube que o casamento deles não tinha validade justamente por conta desse imbróglio.

Segundo ela, ambos haviam esquecido que ela continuava casada de papel passado com outro homem de nome Greto, nos Estados Unidos. Ele também é brasileiro. "Na época, eu tinha o documento americano para poder trabalhar e viver lá. Casamos no Brasil e também nos Estados Unidos, para que ele pudesse morar lá. Separamos, porém, me esqueci completamente que ainda tinha um documento de que eu era casada nos Estados Unidos. O Arthur sempre soube", afirmou.

Em outro trecho do desabafo, Mayra conta que ambos se lembraram desse fato no dia em que foram tirar alguns documentos, já que tinham a vontade de ir morar nos Estados Unidos. "Na época, Arthur e eu ficamos arrasados, queríamos mudar para os Estados Unidos. Descobrimos que iríamos ter que ir separados porque não poderíamos ser uma família. Meu casamento com ele estava anulado, não valia, uma vez que meu casamento com o Greto ainda estava valendo", explicou.

Apesar de, segundo ela, ser fácil reverter a situação, ela não o fez. "Essas coisas não são difíceis de reverter quando se é uma pessoa pública porque não é difícil de provar. Da mesma maneira que independentemente de o meu casamento ter validade ou não, estar anulado ou não, é muito fácil provar que o Arthur e eu tínhamos união estável", completou.