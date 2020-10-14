Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar sabia que casamento deles não tinha validade

Influenciadora quer anular matrimônio com ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 17:48

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:48

A influenciadora Mayra Cardi
A influenciadora Mayra Cardi Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
A influenciadora Mayra Cardi, 37, quer anular seu matrimônio com Arthur Aguiar, 31. Ela quer usar o fato de ainda ser casada no papel com um outro homem nos Estados Unidos para tentar essa ação. Em uma série de vídeos pelas redes sociais, disse que o ex-marido e ator Arthur Aguiar sempre soube que o casamento deles não tinha validade justamente por conta desse imbróglio.
Segundo ela, ambos haviam esquecido que ela continuava casada de papel passado com outro homem de nome Greto, nos Estados Unidos. Ele também é brasileiro. "Na época, eu tinha o documento americano para poder trabalhar e viver lá. Casamos no Brasil e também nos Estados Unidos, para que ele pudesse morar lá. Separamos, porém, me esqueci completamente que ainda tinha um documento de que eu era casada nos Estados Unidos. O Arthur sempre soube", afirmou.

Veja Também

Bigamia? Mayra Cardi quer anular casamento com Arthur Aguiar

'Queria esfolar a cabeça dele no asfalto', diz Mayra Cardi sobre Arthur Aguiar

Filho de Mayra Cardi detona Arthur Aguiar: "Não faz o bem"

Em outro trecho do desabafo, Mayra conta que ambos se lembraram desse fato no dia em que foram tirar alguns documentos, já que tinham a vontade de ir morar nos Estados Unidos. "Na época, Arthur e eu ficamos arrasados, queríamos mudar para os Estados Unidos. Descobrimos que iríamos ter que ir separados porque não poderíamos ser uma família. Meu casamento com ele estava anulado, não valia, uma vez que meu casamento com o Greto ainda estava valendo", explicou.
Apesar de, segundo ela, ser fácil reverter a situação, ela não o fez. "Essas coisas não são difíceis de reverter quando se é uma pessoa pública porque não é difícil de provar. Da mesma maneira que independentemente de o meu casamento ter validade ou não, estar anulado ou não, é muito fácil provar que o Arthur e eu tínhamos união estável", completou.
Caso o casamento dela com Greto seja validado no Brasil, a união com Aguiar seria cancelada, já que pela Justiça não é possível ter dois maridos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados