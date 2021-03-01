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Reality Show

Adriane Galisteu volta à Record TV para apresentar "Power Couple Brasil"

Apresentadora tem a difícil missão de substituir Gugu Liberato no comando da atração

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:32
Adriane Galisteu retorna depois de 17 anos à Record TV para apresentar a quinta temporada do reality "Power Couple Brasil", com estreia prevista para maio. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1), pela própria emissora.
A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial
Galisteu tem a difícil missão de substituir Gugu Liberato no comando de um dos programas de maior sucesso da emissora. Na atração, casais ficam confinados em uma casa e passam por divertidas e emocionantes competições para testar o quanto eles se conhecem de verdade e ganhar o prêmio em dinheiro.

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A apresentadora começou a carreira nos anos 1980, como cantora no grupo Meia Soquete. Depois, mostrou talento como modelo, atriz, escritora e apresentadora. Ela comandou o programa de auditório "É Show" (Record), entre 2000 e 2004, quando trocou de emissora. Ela foi para o SBT apresentar "Charme", que passou por diversas mudanças de dias e horários.

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