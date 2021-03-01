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Reality show

Sarah diz que deixou de seguir Jair Bolsonaro antes de entrar no BBB

Sister afirma que 'gostava de ver o que era postado'

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:29
Sarah Andrade recebeu o apelido de Espiã do BBB 21 -
Sarah Andrade recebeu o apelido de Espiã do BBB 21 - Crédito: @sarah_andrade no Instagram
Uma das favoritas até o momento ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 21, Sarah disse, na madrugada desta segunda (1º), que deixou de seguir o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais antes de entrar no reality com medo de ser cancelada.
A brasiliense fez a revelação durante conversa com Fiuk, Lumena, Camilla e Thaís. O grupo conversava sobre vazamentos que ocorreram durante o período de seleção dos confinados do BBB.
"Uma menina, eles acharam o Instagram dela e cancelaram a menina porque ela seguia o Bolsonaro. Ela não entrou", afirmou Thaís.
Na sequência, Sarah afirmou: "Tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir. Não vou mentir. Eu gostava de ver o que era postado. Aí, eu vi e: 'Ui! Vou parar de seguir."

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