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"Chay Suede é você?"

"BBB 21": foto antiga viraliza e Caio é comparado a famoso capixaba

Internautas disseram que Caio Afiune, o fazendeiro do reality da Globo, parece uma mistura de Chay Suede, Evaristo Costa e Arthur Aguiar

Publicado em 02 de Março de 2021 às 08:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 08:35
Foto antiga de Caio, do BBB 21, viraliza na internet
Foto antiga de Caio, do BBB 21, viraliza na internet Crédito: Reprodução/Twitter
Uma foto antiga do fazendeiro Caio, participante do BBB 21, viralizou, nesta segunda-feira (1), nas redes sociais e gerou comparações com outros famosos, como o ator capixaba Chay Suede, Arthur Aguiar, e o jornalista Evaristo Costa (CNN Brasil).
Internautas disseram que estavam chocados com Caio jovem e publicaram sua foto e dos famosos para mostrar a semelhança. Outros disseram que o fazendeiro é a mistura de Chay Suede e Evaristo Costa. Já uma internauta discordou das comparações e escreveu: "Imagina o gostoso do Chay Suede entrando aqui no Twitter e vendo que estão comparando ele com aquele feio do Caio".
Caio é o anjo pela terceira semana consecutiva no Big Brother Brasil. Diferentemente das outras vezes, em que o vencedor da disputa deveria blindar outro confinado de não ser indicado ao Paredão, o benefício nesta etapa é autoimune. Ou seja, ele não pôde ser votado e já está garantido mais uma semana na casa.

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Além da imunidade, Caio ganhou um almoço especial com direito a ver um vídeo da família e um prêmio de R$ 5.000. Também indicou uma dupla para o Castigo do Monstro. A escolha dele foi indicar Pocah e Projota, que vestiram fantasias de frango assado e brócolis, respectivamente. Sempre que tocou um sinal sonoro na casa, eles tiveram que entrar em uma marmita que estava no gramado da casa e lá permanecer até o som parar.

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