Milton Nascimento recebe primeira dose da vacina contra o coronavírus

Ao som de Coração de Estudante, Milton Nascimento recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O cantor, de 78 anos, estava isolado esse tempo todo com o filho, Augusto, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. No vídeo, publicado no Instagram, a profissional de saúde orienta o artista a abaixar o braço: "Pode ir?", pergunta. "Pode", responde Milton Nascimento.