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Saúde

Milton Nascimento recebe primeira dose da vacina contra o coronavírus

Cantor estava em isolamento social ao lado do filho em Juiz de Fora, Minas Gerais

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:39
Em Minas Gerais, Milton Nascimento recebe vacina contra novo coronavírus
Em Minas Gerais, Milton Nascimento recebe vacina contra novo coronavírus Crédito: Instagram/@miltonbitucanascimento
Ao som de Coração de Estudante, Milton Nascimento recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O cantor, de 78 anos, estava isolado esse tempo todo com o filho, Augusto, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. No vídeo, publicado no Instagram, a profissional de saúde orienta o artista a abaixar o braço: "Pode ir?", pergunta. "Pode", responde Milton Nascimento.
"Ah, que emoção, gente! Pronto...tudo bem? Certinho! Prazer, tá, meu querido, uma bênção falar com você", disse a enfermeira ao oferecer a primeira etapa da imunização contra a covid-19 ao artista.
Na legenda das imagens, Milton Nascimento comemorou: "vacinado! Viva a ciência, viva o SUS e fora Bolsonaro!".

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