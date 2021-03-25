Imunizado

José de Abreu é vacinado contra Covid-19: 'Viva o SUS'

O ator de 74 anos recebeu a imunização nesta terça-feira, 23

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:37

Agência Estado

José de Abreu compartilhou um vídeo do momento que recebeu a Coronavac nesta terça-feira, 23 Crédito: Instagram/ @josedeabreu
José de Abreu, 74, foi vacinado contra a Covid-19 na terça-feira, 23. O ator compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram do momento que recebeu a Coronavac.
O artista explicou que, antes da vacina, passou um mês na Nova Zelândia e, ao voltar para o Brasil, ele cumpriu rigorosamente a quarentena. "Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia, a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Viva o SUS! Vivam os funcionários da Saúde!", escreveu ele na legenda do vídeo.
Sobre o retorno ao Brasil, José disse: "Está fazendo um mês que cheguei da Nova Zelândia. Quarentenado no quarto do hotel, só saía para gravar, respeitando protocolo sanitário rígido e fazendo teste antes".
"Hoje paramos. Sou muito privilegiado por poder parar e continuar a receber. E por ser vacinado hoje", comemorou ele em publicação no Twitter.
O ator voltou para o Brasil para integrar o elenco de Um Lugar Ao Sol, próxima novela das nove inédita da Globo, ainda sem data definida para estreia.

Veja Também

Cristiano, dupla de Zé Neto, é internado com Covid-19

Alcione é vacinada contra Covid-19 no Rio: 'Vacina sim'

Com Covid, Paulo Gustavo segue intubado e médico sinaliza melhora

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

