José de Abreu é vacinado contra Covid-19: 'Viva o SUS'

José de Abreu, 74, foi vacinado contra a Covid-19 na terça-feira, 23. O ator compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram do momento que recebeu a Coronavac.
O artista explicou que, antes da vacina, passou um mês na Nova Zelândia e, ao voltar para o Brasil, ele cumpriu rigorosamente a quarentena. "Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia, a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Viva o SUS! Vivam os funcionários da Saúde!", escreveu ele na legenda do vídeo.
Sobre o retorno ao Brasil, José disse: "Está fazendo um mês que cheguei da Nova Zelândia. Quarentenado no quarto do hotel, só saía para gravar, respeitando protocolo sanitário rígido e fazendo teste antes".
"Hoje paramos. Sou muito privilegiado por poder parar e continuar a receber. E por ser vacinado hoje", comemorou ele em publicação no Twitter.
O ator voltou para o Brasil para integrar o elenco de Um Lugar Ao Sol, próxima novela das nove inédita da Globo, ainda sem data definida para estreia.