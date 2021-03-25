Alcione é vacinada contra Covid-19 no Rio: 'Vacina sim'

Alcione foi vacinada contra Covid-19 nesta quarta-feira, 24 Crédito: Instagram/ @alcionemarrom

Alcione, 73, foi vacinada contra Covid-19 na manhã desta quarta-feira, 24. A cantora recebeu a imunização no drive thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A artista compartilhou um vídeo do momento em seu perfil no Instagram. Na publicação, ela aparece de máscara, segurando o comprovamte de vacinação, ao som de sua música Obrigada.

"Vacina sim: que essas gotas de esperança e vida cheguem logo para todos! Viva a ciência! Viva o SUS! Viva a Fiocruz! Viva o Butantan", escreveu ela na legenda do post.