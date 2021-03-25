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Saúde

Alcione é vacinada contra Covid-19 no Rio: 'Vacina sim'

'Que essas gotas de esperança e vida cheguem logo para todos', disse a cantora, que foi imunizada nesta quarta-feira, 24

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:32
Alcione foi vacinada contra Covid-19 nesta quarta-feira, 24
Alcione foi vacinada contra Covid-19 nesta quarta-feira, 24 Crédito: Instagram/ @alcionemarrom
Alcione, 73, foi vacinada contra Covid-19 na manhã desta quarta-feira, 24. A cantora recebeu a imunização no drive thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
A artista compartilhou um vídeo do momento em seu perfil no Instagram. Na publicação, ela aparece de máscara, segurando o comprovamte de vacinação, ao som de sua música Obrigada.
"Vacina sim: que essas gotas de esperança e vida cheguem logo para todos! Viva a ciência! Viva o SUS! Viva a Fiocruz! Viva o Butantan", escreveu ela na legenda do post.
Nos comentários, diversos fãs e amigos de Alcione celebraram o momento. "Uhu! Viva a rainha", escreveu Tais Araújo. "Viva", comemorou a cantora Iza. "Viva Marrom!! Viva nossa rainha amada", comentou Zélia Duncan.

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