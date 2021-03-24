Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

'Viva o SUS! Vacina sim!', diz Sidney Magal ao ser imunizado contra a covid-19

Cantor publicou uma série de vídeos para comemorar primeira etapa da imunização contra coronavírus

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mar 2021 às 11:28
Sidney Magal terá documentário de sua vida transmitido nesta segunda
O cantor Sidney Magal Crédito: Juliana Torres/Divulgação
A alegria tomou conta do coração de Sidney Magal, de 70 anos de idade, nesta terça-feira, 23. Isso porque o cantor recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. "Esse é um grande sistema de saúde. O mundo todo sabe! Viva o SUS! Vacina sim!", diz a legenda do vídeo que o artista publicou no Instagram.
Sidney Magal participou, na Bahia, da primeira etapa da imunização contra covid-19. O artista também fez questão de tirar fotos, mantendo distância, com os profissionais que aplicaram a primeira dose da vacina e os parabenizou. "Viva a vacina! Viva os profissionais de saúde do nosso Brasil!", declarou.
Na véspera, de maneira divertida, Magal, celebrado por sucessos como Sandra Rosa Madalena e Meu Sangue Ferve por Você, publicou um vídeo, dos anos 1980, em uma das performances dele no programa do Chacrinha, na TV Globo. "Começou a vacinação para o público de 69 anos e eu indo pro posto! To chegando!", celebrou o cantor.

Veja Também

Marido de Glória Pires, cantor Orlando Morais é internado com Covid

Geraldo Luís diz que perdeu parte do movimento da perna direita após Covid

Sharon Stone recebe a primeira dose de vacina contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados