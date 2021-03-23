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Em recuperação

Geraldo Luís diz que perdeu parte do movimento da perna direita após Covid

O apresentador recebeu alta do hospital em São Paulo no último dia 21. Por lá, ficou internado por 22 dias por complicações da doença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 17:46

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:46

O jornalista Geraldo Luís se recuperou da Covid-19
O jornalista Geraldo Luís se recuperou da Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram @geraldobalanca
O apresentador Geraldo Luís, 49, revelou por meio de suas redes sociais que perdeu parte dos movimentos de uma das pernas após receber diagnóstico positivo para a Covid-19.
"Perdi movimentos da perna direita. Agora só fisioterapia. Isso é a Covid", escreveu ele nos Stories de seu Instagram.
O apresentador recebeu alta do hospital em São Paulo no último dia 21. Por lá, ficou internado por 22 dias por complicações da doença. "Viva a vida! Depois de 22 dias internado, eu tive alta ontem à noite. Passei uma travessia como de um rio turbulento que, aos poucos, foi acalmando", disse o apresentador do programa A Noite É Nossa (Record).
Ele também agradeceu a quem ele chama de "amiga e responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta" a cardiologista Ludhmila Hajjar, que recentemente recusou convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir o Ministério da Saúde.
Geraldo Luís havia deixado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vila Nova Star na sexta-feira (12). O apresentador da Record, na ocasião, teve de permanecer internado em um quarto por ter boa parte de seus pulmões comprometidos.
Agora, em casa, apesar das dificuldades, ele segue a vida. "O poder de viver, voltar a respirar sem oxigênio. A graça de voltar e viver o que vivo. A Covid entrou aqui, judiou, deixou sequelas, mas foi embora. Sou mais um milagre dos céus", comentou.

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