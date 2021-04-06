Ronnie Von e Gal Costa tomam segunda dose da vacina contra Covid-19: 'Alívio'

Gal Costa toma a segunda dose da vacina contra o coronavírus Crédito: Instagram/@galcosta

Ronnie Von, 76, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 5. O apresentador compartilhou um vídeo do momento em seu perfil nas redes sociais.

"O alívio da 2ª dose. Dia especial e emocionante", escreveu Ronnie na legenda da publicação. No vídeo, ele aparece com a carteirinha de vacinação e comemora: "Estou saindo agora da vacinação.Estou na boa e aliviado ", afirmou.

Gal Costa e Helô Pinheiro, ambas de 75 anos, também foram imunizadas na segunda-feira, 5. A cantora registrou o momento em que recebe a aplicação da Coronavac em seu perfil no Instagram.

"Hoje tomei a 2ª dose da Coronavac! Muito obrigada a todos os profissionais da saúde e ao SUS! Se protejam, protejam o próximo", pediu Gal.

A eterna garota de Ipanema compartilhou uma foto com a seringa da vacina no braço e alertou: "Não vacile, vacine-se! A 2º dose".

Carlos Alberto de Nóbrega, 85, também recebeu o imunizante ontem. Com uma foto no carro, logo após ser vacinado, o apresentador e humorista celebrou a possibilidade de voltar em breve para as gravações do programa A Praça É Nossa.