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Ronnie Von e Gal Costa tomam segunda dose da vacina contra Covid-19: 'Alívio'

Carlos Alberto de Nóbrega e Helô Pinheiro também foram imunizados

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:41
Gal Costa toma a segunda dose da vacina contra o coronavírus
Gal Costa toma a segunda dose da vacina contra o coronavírus Crédito: Instagram/@galcosta
Ronnie Von, 76, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 5. O apresentador compartilhou um vídeo do momento em seu perfil nas redes sociais.
"O alívio da 2ª dose. Dia especial e emocionante", escreveu Ronnie na legenda da publicação. No vídeo, ele aparece com a carteirinha de vacinação e comemora: "Estou saindo agora da vacinação.Estou na boa e aliviado ", afirmou.
Gal Costa e Helô Pinheiro, ambas de 75 anos, também foram imunizadas na segunda-feira, 5. A cantora registrou o momento em que recebe a aplicação da Coronavac em seu perfil no Instagram.
"Hoje tomei a 2ª dose da Coronavac! Muito obrigada a todos os profissionais da saúde e ao SUS! Se protejam, protejam o próximo", pediu Gal.
A eterna garota de Ipanema compartilhou uma foto com a seringa da vacina no braço e alertou: "Não vacile, vacine-se! A 2º dose".
Carlos Alberto de Nóbrega, 85, também recebeu o imunizante ontem. Com uma foto no carro, logo após ser vacinado, o apresentador e humorista celebrou a possibilidade de voltar em breve para as gravações do programa A Praça É Nossa.
"Tomei a segunda dose. Um enorme passo para gravar dia 13 e 15 os dois primeiros inéditos da Praça. Sabe como criança que acredita em Papai Noel fica nos dias que antecedem o Natal? É como eu estou para voltar. Saudade de vocês que eu nem conheço, mas adoro saber que vocês existem", celebrou.

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