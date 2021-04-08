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Viih Tube machuca o pé em festa e passa por atendimento médico no BBB 21

Festa do Líder da youtuber teve o tema 'infância'

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 11:46
Viih Tube no BBB 21
Viih Tube no BBB 21 Crédito: Reprodução/TV Globo
Viih Tube torceu o pé e precisou passar por atendimento médico na Festa da Líder do BBB 21 (Globo). Ela está com o pé enfaixado. "Amanhã ele (o médico) falou que vou ter que tomar remédio", ela lamentou. "Está inchado o meu pé".
Após o incidente, a youtuber recebeu os cuidados de Juliette, que a ajudou a se trocar e e disse que levaria gelo para o quarto do líder. Durante a festa, antes de se machucar, Viih Tube fez a coreografia de "Ilariê", música que é um dos grandes sucessos de Xuxa. O tema da festa da atriz foi infância.
"O médico falou que eu tenho por gelo em cima de um pano. Senão o curativo molha e vai cair na pomada", afirmou Viih. "Eu juro pela minha vida que tá doendo, Ju", pontuou para advogada. Pouco tempo depois, Pocah, Gilberto e Thaís entraram no quarto e a youtuber disse que teria que tomar remédio.

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Outros participantes do BBB21 já precisaram de atendimento médico após se machucarem no jogo. Arthur, por exemplo, precisou ser levado de ambulância a um hospital na madrugada de 19 de fevereiro, após a Prova do Líder que Sarah foi campeã.
O instrutor de crossfit deslocou o ombro direito, sentiu muita dor e quase desmaiou no caminho para o atendimento médico. No hospital, ele precisou esperar o inchaço diminuir para colocar o ombro no lugar
Caio fraturou o dedo do pé na mesma Prova do Líder em que Arthur deslocou o ombro. Uma curiosidade é que a fratura do brother foi a mesma sofrida por Neymar, 29, em 2018. Durante a recuperação, o fazendeiro precisou usar uma bota ortopédica e foi afastado das provas de resistência.

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