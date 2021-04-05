Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que sucesso!

Juliette desbanca Viih Tube e se torna a mais seguida do "BBB 21"

Advogada entrou no reality da Globo com cerca de 3 mil seguidores e agora tem mais seguidores que a própria Viih Tube; veja os números!

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2021 às 08:57
BBB 21: A sister Juliette
BBB 21: A sister Juliette Crédito: TV Globo/Reprodução
Juliette definitivamente está conquistando o coração do brasileiro com sua performance em "BBB 21". 
A advogada já ultrapassou até Viih Tube em número de seguidores no Instagram e se tornou, então, a participante desta edição do reality da Globo com mais seguidores da rede social de fotos. 

Veja Também

Musa eleita com bumbum mais bonito do ES vai a concurso com Andressa Urach

"BBB 21": Globo exibe Conduru, no ES, e capixaba Arthur comemora

Regina Casé diz que acorda 10 vezes por noite pensando em Paulo Gustavo

Viih tem cerca de 18.570.000 na rede social. Juliette entrou no programa com cerca de 3 mil seguidores e neste domingo (4), depois de se salvar do paredão com a prova bate e volta, alcançou a marca dos 18.580.000. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Instagram Rede Globo BBB Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados