Juliette desbanca Viih Tube e se torna a mais seguida do "BBB 21"

Juliette definitivamente está conquistando o coração do brasileiro com sua performance em "BBB 21".
A advogada já ultrapassou até Viih Tube em número de seguidores no Instagram e se tornou, então, a participante desta edição do reality da Globo com mais seguidores da rede social de fotos.
Viih tem cerca de 18.570.000 na rede social. Juliette entrou no programa com cerca de 3 mil seguidores e neste domingo (4), depois de se salvar do paredão com a prova bate e volta, alcançou a marca dos 18.580.000.