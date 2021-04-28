BBB 21: Juliette é nova líder e Gil, Pocah e Camilla estão no paredão

Após eliminação do brother capixaba 'Arthur Picoli de Conduru', a casa mais vigiada do Brasil teve nova prova do líder, a última da edição. Pela primeira vez, faltando uma semana para a grande final do BBB 21, a paraibana Juliette, advogada e maquiadora, ganhou a coroa.
Os cinco confinados restantes competiram na área externa e com coletes numerados na seguinte ordem: Juliette, Pocah, Camilla de Lucas, Gilberto e Fiuk. Vencedora, Juliette levou dois celulares dobráveis de última geração, além de um prêmio de R$10.000, 00.
Ao final da prova, sob o desafio de lançar um participante ao paredão, a maquiadora indicou a cantora Pocah, que acabava de sair de outro paredão e de ser confirmada como uma das cinco finalistas ao reality show, com apenas 7,89% dos votos para eliminação.
A surpresa era que, o indicado pelo líder ao paredão, poderia salvar um brother, deixando os demais automaticamente na berlinda. Pocah então salvou o Fiuk, ator, cantor e filho do grande artista Fábio Jr. Com a decisão, foi formado o 16º Paredão do Big Brother, com Camilla de Lucas e Gilberto e Pocah. O trio disputa a permanência na casa até a próxima quinta-feira (29).