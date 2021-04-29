AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Capixaba

Ex-BBB Arcrebiano não participa do documentário de Karol Conká

Carla Diaz também ficou de fora de 'A Vida Depois do Tombo', lançado nesta quinta-feira

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:58
O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil
O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
O documentário da cantora Karol Conká, 34, estreou na madrugada desta quinta-feira (29). "A Vida Depois do Tombo" (Globoplay), que mostra a vida da artista depois da sua participação no BBB 21 e sua rejeição histórica, encheu a Internet de comentários.

Um ponto que chamou atenção foi Carla Diaz, 30, e Arcrebiano não aceitaram participar do filme. Nas filmagens, um aviso aparece dizendo que a atriz não quis participar, e a cantora demonstra um choque, mas depois compreende.

"É óbvio que a Carla não viria", começou. "Magoei muito ela, eu expus ela em uma situação ridícula. Eu fico bem assustada quando eu vejo essa cena, que eu tô gritando com a Carla, humilhando ela. Eu fico desconfortável porque realmente não é a pele que eu me sinto a vontade de habitar."

"Entendo bastante ela não querer nunca mais olhar na minha cara ou nunca mais falar comigo e tá tudo bem. Eu peço desculpas mesmo, sinto muito", finaliza. Ela também confirma ter inventado que a atriz estava afim de Bil Araújo: "admito que eu espalhei isso."

Rapper de sucesso antes do BBB21, Karol Conká saiu da casa com a maior rejeição da história do programa: 99,17%
Rapper de sucesso antes do BBB21, Karol Conká saiu da casa com a maior rejeição da história do programa: 99,17% Crédito: Reprodução/TV Globo

"Admito que eu me enganei, que eu me equivoquei e que eu acabei inventando isso na minha cabeça e acabei estragando muita coisa no jogo e nas relações", completa. Ela também entende a escolha de Bil, e diz que "já era de se esperar né?! Tá chateado com a maneira que eu conduzi a relação ali na casa."

"Talvez ele também tenha ficado muito bravo comigo, não só pelas atitudes que eu tive na casa, mas por ele acreditar que eu contribui com o fim do sonho dele que era estar no BBB", continuou. O documentário será dividido em quatro partes.

"Eu entrei com o propósito de ganhar dinheiro, expor mais o meu trabalho e acabei expondo uma parte de mim que não aprovo, não me orgulho e também fiquei surpresa. É, meu auto-sabotei", reflete ela ao longo do trailer.

Em cenas do projeto, também é possível ver o ator Lucas Penteado, 24. Ao rever momentos com o artista, a rapper diz: "eu não ia gostar nem um pouco que tratassem meu filho assim". E ainda conta que "a sensação que eu tenho é que cometi um crime." </

O documentário vem recebendo muitos comentários nas redes sociais. "Assisti o primeiro episódio do documentário da Karol Conka e até agora sigo com a mesma opinião: ela é exatamente o que mostrou dentro da casa e não tem nenhum arrependimento do que fez, apesar de ser assessorada para dizer o contrário o tempo todo", diz um internauta.

Veja Também

Karol Conká vive novo BBB com documentário sobre vida pós-cancelamento

"A vida Depois do Tombo": série de Karol Conká tem data de estreia

Documentário do Globoplay vai mostrar as várias facetas de Karol Conká

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos BBB Globoplay Karol Conká BBB 21 Arcrebiano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Defesa Civil de Cariacica faz nova vistoria em obra onde quatro morreram soterrados
Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados