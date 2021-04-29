Ex-BBB Arcrebiano não participa do documentário de Karol Conká

"Admito que eu me enganei, que eu me equivoquei e que eu acabei inventando isso na minha cabeça e acabei estragando muita coisa no jogo e nas relações", completa. Ela também entende a escolha de Bil, e diz que "já era de se esperar né?! Tá chateado com a maneira que eu conduzi a relação ali na casa."