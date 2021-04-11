"A vida Depois do Tombo": série de Karol Conká tem data de estreia

No BBB 21, a sister Karol Conká saiu com recorde de rejeição Crédito: TV Globo/Reprodução

A vida de Karol Conká após a passagem pelo BBB 21 será retratada em uma série documental do Globoplay, que neste domingo (11), anunciou nome e data de estreia. Marcada para 29 de abril, "A Vida Depois do Tombo" é uma produção original da plataforma de streaming e faz trocadilho com um dos maiores hits da cantora.

"Já que é pra tombar, tombei, bang-bang", o refrão de "Tombei", música lançada em 2019. O trecho foi usado por internautas em algumas ocasiões, quando Karol ainda estava no Big Brother Brasil, para se referir ao desdobramentos na carreira da artista

Ainda na primeira semana do reality, a cantora gerou revolta na internet e foi acusada de xenofobia contra a sister Juliette e de perseguir e cometer bullying com o brother Lucas Penteado. A imagem dela, aqui fora, foi caminhando para o lado negativo, e tanto o público quanto outros artistas se manifestaram contra as atitudes dela.