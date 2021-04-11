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"A vida Depois do Tombo": série de Karol Conká tem data de estreia

Produção original da Globoplay faz trocadilho com um dos maiores hits da cantora e conta a vida da rapper após a passagem pelo BBB 21

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 17:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 abr 2021 às 17:22
BBB 21: a sister Karol Conká
No BBB 21, a sister Karol Conká saiu com recorde de rejeição Crédito: TV Globo/Reprodução
A vida de Karol Conká após a passagem pelo BBB 21 será retratada em uma série documental do Globoplay, que neste domingo (11), anunciou nome e data de estreia. Marcada para 29 de abril, "A Vida Depois do Tombo" é uma produção original da plataforma de streaming e faz trocadilho com um dos maiores hits da cantora.
"Já que é pra tombar, tombei, bang-bang", o refrão de "Tombei", música lançada em 2019. O trecho foi usado por internautas em algumas ocasiões, quando Karol ainda estava no Big Brother Brasil, para se referir ao desdobramentos na carreira da artista
Ainda na primeira semana do reality, a cantora gerou revolta na internet e foi acusada de xenofobia contra a sister Juliette e de perseguir e cometer bullying com o brother Lucas Penteado. A imagem dela, aqui fora, foi caminhando para o lado negativo, e tanto o público quanto outros artistas se manifestaram contra as atitudes dela.

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Como consequência, o Festival Rec-Beat cancelou a apresentação no evento, que já havia sido gravada antes do confinamento. Outro prejuízo para a artista foi no programa Prazer, feminino, que ela apresentava com a ex-BBB Marcela McGowan no YouTube do GNT. As reprises iriam para a TV em fevereiro, mas foram igualmente canceladas. Quando foi ao paredão com Gilberto e Arthur, a saída da rapper já era esperada. No dia da eliminação, ela saiu com recorde de rejeição: 99,17%.

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