Amizade estremecida

No BBB, Juliette percebe provocações de Viih Tube, e internautas comemoram

A amizade, que o público aqui fora já via como naufragada, pode ter ficado um pouco estremecida, após a youtuber cantar a música "Talarica", do DJ Rennan da Penha, para a colega

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 10:13

Agência FolhaPress

BBB 21: Juliette e Viih Tube Crédito: Reprodução/Globoplay
A festa do Big Brother Brasil 21, na noite desta sexta-feira (9), teve muita conversa sobre jogo. O destaque dessa vez foi para as provocações de Viih Tube, 20, para Juliette Freire, 31.
A amizade, que o público aqui fora já via como naufragada, pode ter ficado um pouco estremecida, após a youtuber cantar a música "Talarica", do DJ Rennan da Penha, para a colega de confinamento, que ficou incomodada e chegou a deixar a festa.
Sorrindo e dançando, Viih Tube cantou diretamente a Juliette "marido dos outros não é presente de Deus", brincando que seria uma frase dita pelo marido de João Luiz Pedroza, 24, que sentava naquela momento ao lado da advogada e maquiadora.
Juliette, que já vinha sendo alvo de risinhos e cochichos de Viih e Thaís Braz, 29, foi para o Quarto Cordel após o episódio. "Não estou triste e desesperada, mas com preguiça da atitude de algumas pessoas", disse a João e Camilla de Lucas, 26.
"Estou vendo pessoas tendo algumas atitudes chatas, mas como não tenho certeza se estou vendo errada, por estar machucada ou cansada, prefiro não falar. Ainda estou observando. Quando eu tiver certeza, não tenho problema em falar", completou ela.
No Twitter, internautas comemoraram que Juliette tenha percebido as indiretas da então amiga. "Juliette sabendo que Viih Tube é falsa com ela, agora só falta a treta para fechar", disse uma. "Juliette ignorando Viih foi o melhor da festa", opinou outra.
Mas teve muito mais na última festa. A cantora Iza emocionou e agitou os brothers, que dançaram muito. Já Pocah, 26, também teve seu momento baixo-astral e chegou a pedir para o líder, Caio Afinune, 32, indicá-la ao paredão, mas ele negou.
Já nas conversas sobre o jogo, João confirmou que dará o colar o anjo a amiga Camilla, e a tranquilizou afirmando que Caio já não tinha a intenção de indicá-la. Viih Tube por sua vez declarou que tentará ao máximo salvar Thaís da indicação do líder.

