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BBB 21: Prova do Líder será de habilidade com duelos mata a mata

A competição chegou agora no seu top 10, e a prova do líder será dividida em fases. A primeira irá contar com duelos mata a mata, e os próprios participantes irão escolher quem vão desafiar

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:32
Big Brother Brasil chegou ao Top 10
Big Brother Brasil chegou ao Top 10 Crédito: Big Brother Brasil | TV Globo
Durante o BBB 21 todas as quintas-feiras são marcadas pela Prova do Líder. Nesta quinta-feira (8) a apresentadora Ana Clara contou alguns detalhes sobre como será a escolha do líder desta semana, na prova que acontecerá durante a exibição ao vivo do programa.
A competição chegou agora no seu top 10, e a prova do líder será dividida em fases. A primeira irá contar com duelos mata a mata, e os próprios participantes irão escolher quem vão desafiar, segundo o apresentador Tiago Leifert.
Ana Clara afirmou que a prova será de habilidade. A última Prova do Líder foi de resistência, e foi vencida por Viih Tube. A youtuber resistiu por mais de 14 horas na pista de dança feita especialmente para a prova.
A Prova do Líder Maratona de Dança começou às 23h43 de quinta-feira (1°). A liderança da atriz e youtuber foi confirmada por Tiago Leifert no programa de sexta (2). Com a saída de Arthur, Viih Tube foi comemorar com a casa, em especial, com Thaís.

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