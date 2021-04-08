BBB 21: Prova do Líder será de habilidade com duelos mata a mata

Big Brother Brasil chegou ao Top 10 Crédito: Big Brother Brasil | TV Globo

Durante o BBB 21 todas as quintas-feiras são marcadas pela Prova do Líder. Nesta quinta-feira (8) a apresentadora Ana Clara contou alguns detalhes sobre como será a escolha do líder desta semana, na prova que acontecerá durante a exibição ao vivo do programa.

A competição chegou agora no seu top 10, e a prova do líder será dividida em fases. A primeira irá contar com duelos mata a mata, e os próprios participantes irão escolher quem vão desafiar, segundo o apresentador Tiago Leifert.

Ana Clara afirmou que a prova será de habilidade. A última Prova do Líder foi de resistência, e foi vencida por Viih Tube. A youtuber resistiu por mais de 14 horas na pista de dança feita especialmente para a prova.