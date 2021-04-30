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Finalista do BBB 21, Fiuk foi de edredom a beijo gay com muito choro; relembre

Ator e cantor ganhou última Prova depois de 11 horas

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:40
O ator e cantor Fiuk no
O ator e cantor Fiuk no "BBB 21" Crédito: Reprodução Twitter @Fiuk
Fiuk é o primeiro finalista do BBB 21. Com a desistência de Gil na prova de resistência, o ator e cantor ganhou a disputa após 11 horas. Agora, o doutorando em economia, Juliette e Camilla disputam as duas últimas vagas da final.

O filho de Fábio Jr. teve uma trajetória de redenção no programa. Fiuk começou o BBB de forma apática. No início, ele virou alvo de memes que o comparavam a um fantasma. A equipe do ator chegou a emitir uma nota na conta oficial do artista no Facebook para rebater brincadeiras, piadas e o que eles chamam de "ódio" com relação a algumas atitudes dele no BBB 21.

Segundo a equipe, Fiuk é diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), depressão e ansiedade. E ele estaria em abstinência de remédios.

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Depois de voltar de seu primeiro Paredão, o ator passou a participar mais do jogo e das conversas dentro da casa. Ele se envolveu com Thaís, mas o romance não foi para a frente. Fiuk voltou a chamar a atenção nas redes ao chorar após se movimentar o edredom com Thaís.

Também foram marcantes as suas brigas com Arthur. Em um Jogo da Discórdia, os dois quase se enfrentaram fisicamente, mas foram separados pelos outros brothers. Antes da saída do instrutor de crossfit, eles fizeram as pazes.

Nas últimas semanas, Fiuk estreitou a sua amizade com Gil. Após voltarem do Paredão do último domingo (25), eles pularam na piscina pelados. Antes, trocaram um selinho.

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