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Enquete: Camilla, Juliette e Gil no paredão; quem vai para a final do BBB 21?

Com vitória de Fiuk na Prova de Resistência, restam duas vagas na final do programa. Disputa promete ser acirrada

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 12:03

Publicado em 

30 abr 2021 às 12:03
Fiuk é o primeiro finalista do BBB 21. Com a vitória na prova de resistência, que terminou na manhã desta sexta-feira (30), restam duas vagas para a final do reality show. A disputa fica entre Camilla de Lucas, Juliette e Gil do Vigor e promete ser acirrada.
Fora da casa, Juliette tem se mostrado a queridinha do público. Gil do Vigor, em meios a altos e baixos de sua participação, vem conquistando novamente o carisma da audiência. Por sua vez, o jeito linear e amigo de Camilla de Lucas garantiu a permanência da sister que enfrenta seu terceiro paredão na temporada. Quem você acha que deve ficar na casa?

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