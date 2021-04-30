Enquete: Camilla, Juliette e Gil no paredão; quem vai para a final do BBB 21?

Fiuk é o primeiro finalista do BBB 21. Com a vitória na prova de resistência, que terminou na manhã desta sexta-feira (30), restam duas vagas para a final do reality show. A disputa fica entre Camilla de Lucas, Juliette e Gil do Vigor e promete ser acirrada.

Fora da casa, Juliette tem se mostrado a queridinha do público. Gil do Vigor, em meios a altos e baixos de sua participação, vem conquistando novamente o carisma da audiência. Por sua vez, o jeito linear e amigo de Camilla de Lucas garantiu a permanência da sister que enfrenta seu terceiro paredão na temporada. Quem você acha que deve ficar na casa?