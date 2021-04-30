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Semifinalistas fazem prova de resistência para garantir pódio do BBB 21

Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto e Juliette prometeram permanecer o máximo possível na prova

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2021 às 10:00
BBB com Fiuk, Juliette, Camilla e Gil
Prova de resistência marca semifinal do BBB 21 Crédito: Instagram | @bbb

Os semifinalistas do BBB 21 (Globo) estão se enfrentando em uma prova de resistência que deve durar toda a madrugada desta sexta-feira (30). Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto e Juliette prometeram permanecer o máximo possível.

Conforme explicado pelo apresentador Tiago Leifert explicou antes do começo, quem ganhar garante uma vaga na final no programa. Os três que perderem estarão automaticamente no último Paredão da temporada.

A prova consistia em ficar pendurado por uma corrente de segurança em um carrossel que ficará girando, com velocidade que varia. Também foi avisado que ao longo das horas, eles vão enfrentar água, vento e calor enquanto a disputa se desenrola --o público pode votar por meio do site do programa.

Eles podem ficar agarrados a uma trave e com os pés apoiados, mas isso não é eliminatório. As únicas coisas que eles não podem fazer é dormir (mas pode pescar) ou fazer necessidades fisiológicas.

Além de garantir que estará na final do programa, o vencedor da prova vai ganhar uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, com direito a acompanhante e R$ 24 mil para gastar.

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