BBB 21 chega à final com números recordes e favoritismo de Juliette

Com a eliminação de Sarah, Gil e Juliette se reaproximaram, mas já era tarde. O afastamento temporário foi fator importante na eliminação dele, uma vez que a torcida de Juliette votou pela saída do pernambucano, com a orientação dos perfis oficiais da participante. Com isso, Camilla de Lucas conseguiu sua vaga na final (ela foi a segunda mais votada no Paredão, que incluía a própria Juliette).