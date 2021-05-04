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Fenômeno de popularidade

BBB 21: Juliette tem três vezes mais interações que Neymar na web

A paraibana, que tinha pouco mais de 4.000 seguidores no Instagram quando foi anunciada pelo programa, em 19 de janeiro, chega à final com 23,6 milhões de seguidores

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 18:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2021 às 18:06
BBB 21: A sister Juliette
BBB 21: A sister Juliette Crédito: TV Globo/Reprodução
Big Brother Brasil 21 chega ao fim nesta terça-feira (4) e, apesar de o nome do vencedor ainda ser um mistério, não há dúvidas de que a advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, terminará essa jornada como um fenômeno de popularidade.
A paraibana, que tinha pouco mais de 4.000 seguidores no Instagram quando foi anunciada pelo programa, em 19 de janeiro, chega à final com 23,6 milhões de seguidores e três vezes mais interações que o jogador de futebol Neymar Jr., 29.
O jogador do Paris Saint-Germain acumulava, no início da tarde desta terça-feira, 150 milhões de seguidores e é considerado, já há algum tempo, o brasileiro com mais seguidores no Instagram -apesar de a plataforma não divulgar esse tipo de ranking.
No período de exibição do BBB 21, no entanto, Neymar teve 152 milhões de interações na rede social (soma de curtidas, comentários e compartilhamentos), enquanto Juliette chegou a marca de 452 milhões, três vezes mais, segundo o Crowdtangle, ferramenta de análise de dados do Facebook.

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A paraibana já tinha se tornado a segunda BBB com maior número de seguidores em da história do programa ao superar a atriz Grazi Massafera, 38, do BBB 5. Ela perde hoje apenas para Sabrina Sato, 40, do BBB 3, que tem 29,6 milhões de seguidores.
A expectativa agora é para saber se a popularidade de Juliette nas redes sociais também a ajudará a levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela disputa a preferência do público com o ator e cantor Fiuk, 30, e a influenciadora Camilla de Lucas, 26.

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