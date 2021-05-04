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Saiba como se inscrever na próxima edição do "Big Brother Brasil"

Aprenda o passo a passo para tentar participar do reality da Globo e saiba como o vídeo gravado deve ser enviado para aumentar suas chances no programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2021 às 13:07

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:07

O apresentador do BBB 21, Tiago Leifert
O apresentador do BBB 21, Tiago Leifert Crédito: Globo/João Cotta
As inscrições para o Big Brother Brasil 22 estão abertas desde 29 de abril. Porém, no dia seguinte, Tiago Leifert anunciou que a candidatura foi suspensa em algumas regiões do País, devido a uma alta demanda no site. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do programa disse que ainda não tem novas informações sobre quando irá acontecer a reabertura de inscrições. Mas, durante o comunicado, Leifert revelou que isso iria ocorrer em breve.
Sobre a seleção de participantes, o apresentador alertou: "Olha só, são mais de 85 perguntas, tem que mandar o vídeo. Não é só botar o nominho lá não. Capricha", disse Leifert, durante o programa. Boninho compartilhou a fala de Tiago nas redes sociais e reforçou o convite: "Bora correr atrás! É BBB 22 inscrições abertas, mas só valem as completas com questionário e vídeo. Vagas limitadas!".
Caso você já queira estar preparado para participar da atração no ano que vem, separamos um passo a passo para se candidatar ao BBB 22.
Para participar do processo seletivo, as inscrições deverão ser feitas no site do programa no Gshow. Depois de acessar o link específico, você deverá:
  • - Selecionar a região do país onde você vive
  • - Aceitar todas as regras e condições de uso lá disponíveis
  • - Cadastrar seus dados pessoais
  • - Responder todas as perguntas do questionário (o candidato não poderá efetuar qualquer alteração no questionário, depois que for enviado)
  • - Enviar no mínimo três e no máximo dez fotografias suas, que sejam atuais e coloridas
  • - Informar links de perfis em redes sociais, sendo que este perfil deve ter, no mínimo, cinco fotos do candidato disponíveis para acesso
  • - Enviar um vídeo, contendo no máximo cinco minutos de gravação de sua imagem e voz, com conteúdo livre
"Não é para fazer dancinha! O vídeo é um depoimento. Sinta-se como se estivesse no confessionário, conta pra gente quem você é, sua personalidade, porque que a gente deve te selecionar. Pode abrir seu coração, o processo é sigiloso, é entre nós, então fala a real, a gente quer te conhecer", diz Tiago Leifert em um vídeo publicado no perfil oficial do BBB, no Instagram.

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