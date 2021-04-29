BBB 21: 5 peças-chaves usadas em diferentes looks das participantes

Sisters utilizam peças-chaves em looks no Big Brother Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

É inegável que o Big Brother Brasil 2021 foi marcado pelos ilustres estilos dos confinados. Com bandanas, lenços, tiaras e modelos de roupas - que já estavam ganhando força antes da edição -, o programa também potencializou o uso de acessórios e looks em uma grande vitrine nacional. Contudo, o que mais se destacou foi o compartilhamento de roupas e peças dentro da casa, que teve uma repercussão positiva também fora do programa.

A consultora de imagem Tarsila Cunha afirmou que as peças utilizadas e compartilhadas entre os brothers podem ser consideradas peças-chaves, e que isso também reflete em uma moda consciente. Uma peça-chave combina e recombina com diversas outras roupas ou acessórios. É como se fosse um curinga, podendo funcionar bem em muitas ocasiões. Jaquetas, camisetas de cores neutras, vestidos lisos, sapatos versáteis e jeans são exemplos de peças que combinam em diferentes looks e que são encontradas na maioria dos armários.

De acordo com Tarsila, as sisters foram felizes nas trocas e no uso das peças-chaves (confira a lista de peças no fim da matéria). Entretanto, fica o alerta que "para o dia a dia, é importante prestar atenção nas formas em que as peças são usadas, porque existem diferentes proporções corporais e estilos. Nem tudo fica bom em todo mundo".

Tarsila também deixa a dica da necessidade de se autoconhecer, a fim de saber o seu estilo e o que mais te valoriza. Quem sabe bem disso e pratica a chamada moda consciente é a jornalista Joviana Venturini, de 48 anos, que adora dividir as roupas com as filhas.

Joviana é mãe de Victória Venturini, 24, e Laura Venturini, 18. A jornalista conta que o costume de compartilhar as peças teve início quando as filhas ficaram adolescentes. Ela ressalta que, apesar das diferenças corporais, são sempre as filhas que pegam e usam muitas peças do seu guarda-roupa. ''Para ajustar, elas colocam cinto, apertam o elástico ou usam as roupas mais soltas''.

Mães e filhas compartilham roupas

Venturini complementa que esse movimento de compartilhar as peças acaba gerando diferença no bolso. ''A gente economiza procurando promoções e brechós, para poder comprar mais coisas. Sempre com nosso estilo, bem alegre e colorido''.

Joviana pontua que, para além de uma simples troca de peças, a ação é um reflexo de uma demonstração de afeto. ''Eu fico orgulhosa de ver que elas gostam de usar as minhas roupas porque, de alguma forma, ficam parecidas comigo ou significa que eu sou um espelho para elas''.

MODA CONSCIENTE

Para a especialista, o compartilhamento de roupa também pode remeter a uma moda consciente, uma vez que "a indústria da moda, além de ser uma das mais valiosas, é uma das mais poluentes". "Pensando em um consumo mais sustentável, o compartilhamento de roupas tem sido muito bem aceito no mercado. Os brechós, que tomaram força nos últimos anos, é um grande exemplo", explica.

Tarsila finaliza afirmando que esses modelos sustentáveis de compartilhamento de roupas, como o propriamente dito aluguel de peças, e a alta das vendas em brechós, é muito benéfico e todos podem sair ganhando. Abaixo listamos cinco exemplos de peças-chave usadas pelas sisters durante a edição do BBB 21 com comentários de seu uso.

BANDANAS E LENÇOS

Sister compartilham a mesma bandana em looks diferentes Crédito: Reprodução/TV Globo

As bandanas e lenços apareceram bastante no início do BBB, onde os participantes utilizavam o acessório amarrado, principalmente, atrás da cabeça. Também foi utilizado em uma pegada mais ''rock'n roll'', como o cantor Fiuk costuma usar na testa. Apesar da grande utilização pelo Brasil afora, algumas pessoas não conseguem se adaptar. Para isso, a consultora recomenda ‘’colocar o lenço na bolsa, no pescoço, usar como pulseira, cinto. Todas essas formas trazem um ar moderno e é uma alternativa para quem não gosta de por na cabeça’’.

TIARAS BUFANTES

Tiara com predarias é compartilhada por Pocah e Juliette no programa Crédito: Reprodução/TV Globo

As tiaras com pedrarias foram muito presentes nessa edição, dando aquele ''tchan'' no visual das siters. De acordo com a Tarsila, as tiaras foram tendência nos anos 80 e voltaram com tudo. "Até na realeza a gente vê a rainha e as princesas usando as tiaras". Uma dica importante, segundo a consultora, "é que a tiara seja o ponto focal e chave do look". Para isso, é válido evitar roupas que também são muito chamativas, como peças bufantes e bastante coloridas.

JAQUETA JEANS

Juliette, Carla e Camilla usando jaquetas jeans como uma peça-chave Crédito: Reprodução/TV Globo

Para a especialista em imagem, as jaquetas jeans sempre foram tendências, mudando somente o modelo. No programa, a peça rodou por quase todos os participantes, tendo em vista que é uma roupa neutra e que não depende de um clima específico para usá-la. "Atualmente, as oversized, que são aquelas maiores, estão em alta, sendo a modelagem do momento", pontua Tarsila que também avalia a jaqueta jeans como uma vestimenta que sempre vai ser uma peça-chave, podendo ser usada em qualquer ocasião, desde que adaptada ao momento.

TIE-DYE

Sisters dividiram moletom blusão tie-dye durante o programa Crédito: Reprodução/TV Globo

O tie-dye vem em uma crescente desde o início da quarentena por ser possível de confeccionar em casa. No BBB 2020, as sisters iniciaram também essa tendência que atravessa edições. Um detalhe importante, diz Tarsila, é que "do ano passado para 2021 as cores do tie-dye vieram em tons mais pastéis, com um fundo mais claro"’. É uma peça que sozinha já faz o papel de ser colorida e bonita. A consultora em imagem reparou ainda que o moletom compartilhado pelas meninas da casa possuem mangas bufantes que, de acordo com ela, "é uma alternativa para deixar o look bem feminino".

CONJUNTINHOS

Thais, Camilla e Juliette compartilhando o conjunto verde no BBB21 Crédito: Reprodução/TV Globo