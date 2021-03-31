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Dicas de estilo

Outono 2021: veja quatro tendências de moda para a estação

Dicas fáceis e simples para atualizar suas produções para a estação. Vale apostar na camisa de botão, na bermuda e no mocassim

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:43

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:43
Look outono
A camisa de botão é uma peça coringa e uma das tendências para o outono Crédito: Brunella Sgaria
O outono chegou trazendo as tendências na moda. Da camisa de botão ao mocassim é hora de atualizar os looks. "O que vemos é que está voltando uma 'pegada' de peças mais masculinas", diz a consultora de imagem Brunella Sgaria.  Para te ajudar, selecionamos dicas fáceis e simples para você atualizar suas produções para a estação. Confira. 

CAMISA DE BOTÃO

Look outono
As camisas aparecem repaginadas com recortes diferentes e cores múltiplas. Crédito: Brunella Sgaria
A camisa de botão é um item clássico do guarda-roupa e uma peça curinga, que pode compor um look interessante em qualquer ocasião. E ela é uma das tenências para essa estação. A consultora de moda Brunella Sgaria explica que a peça está voltando com um estilo mais masculino. "E dá para muita gente usar e em vários estilos. Amo misturar com saia, porque fica um look feminino e moderno", conta. As camisas aparecem repaginadas com recortes diferentes, maiores e com cores múltiplas. "Também pode usar com cinto, marcando a cintura, ou com o top por cima, como temos visto no 'BBB 21'", diz a consultora.

BERMUDÃO

Look outono
A bermuda pode ser usada com salto, levando o look do dia para noite Crédito: Brunella Sgaria
Tendência do verão, a bermuda continua com tudo nessa estação. "É uma peça muito democrática, já que existem várias modelagens. Tem as que vão até os joelhos e as mais sequinhas indo até metade da coxa", diz Brunella Sgaria. A peça pode ser usada com blazer da mesma cor, formando um terno, ou body. O complemento favorito? Um bom par de saltos - para levar a bermuda do dia para noite.

CHEMISE

Look outono
O  oversized da peça chama a atenção Crédito: Reprodução Pinterest
A maxi camisa, chemise em tricoline, também é uma tendência da estação por conta da modelagem oversized. "Pode ser usada com cropped em tricô sobreposto ou pulllover, como terceira peça sobre saia, short ou calça. Outra sugestão é usar acinturada com maxi cintos ou lenços criando aparência de vestido. A peça agrada diferentes estilos", diz a consultora de imagem Mylla Henrique. 

MOCASSIM

Look outono
O mocassim tem tudo para ser o sapato favorito da temporada Crédito: Reprodução/ pinterest
A febre dos tênis sneakers estão com os dias contados. E o mocassim tem tudo para ser o sapato favorito da temporada, aparecendo com salto mais robusto,  bico de formato oval ou shape quadrado, além de detalhes em metal e acabamentos em texturas. "Ele deixa o look moderno. Existem diversas formas de usar como, por exemplo, com bermuda. Também pode combinar com peças de alfaiataria e elementos mais femininos", diz Brunella Sgaria.

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