Professor acusado de estuprar menino de 5 anos no ES é preso em SP

Menino de 5 anos foi estuprado por professor, em Vila Velha. Crime aconteceu em 1988 Crédito: Reprodução

A Gazeta não informará o nome do acusado nem divulgará fotos do mesmo para que a vítima não seja identificada. Um professor de 62 anos, acusado de estuprar uma criança de 5 anos em 1998, em Vila Velha , foi preso no litoral de São Vicente, em São Paulo , na última terça-feira (2). A reportagem denão informará o nome do acusado nem divulgará fotos do mesmo para que a vítima não seja identificada.

O acusado era procurado por estupro de vulnerável desde 2010, quando foi julgado em Vila Velha (ES). O crime ocorreu na cidade em 1998, contra uma criança de 5 anos. A sentença de 2010 é da juíza Ilaceia Novaes, da 5ª Vara Criminal de Vila Velha. Ele foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto. Após a condenação, porém, nunca mais foi encontrado pelas autoridades, até esta terça-feira (2). Segundo informações do G1, ele estava atuando como professor em Santos (SP).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado paulista, o veículo do professor foi interceptado e abordado por policiais militares, na tarde de ontem (2), em São Vicente. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade, que comunicou os fatos à Vara de Vila Velha (ES). Ele permanece preso à disposição do poder judiciário.

Questionada se teve alguma participação na prisão do professor, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que as informações devem ser solicitadas ao judiciário, visto que o caso é antigo e já houve condenação.

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que não há registro de que o professor tenha dado entrada no sistema prisional do Espírito Santo.

A Gazeta não conseguiu localizar a defesa do professor acusado até a última atualização desta reportagem.

O CRIME

O professor foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto. Após a condenação, porém, ele nunca mais foi encontrado pelas autoridades, até esta terça-feira (2).

De acordo com o processo, no dia 19 de setembro de 1998, o acusado abusou sexualmente de uma criança de 5 anos de idade na época. O professor era vizinho da família, e a criança tinha o costume de frequentar sua casa, onde o crime ocorreu.

A mãe foi ouvida ao longo do processo e relatou que, no dia do crime, quando chegou em casa, o menino pediu para que ela o limpasse, e que quando olhou, percebeu que a criança estava suja de sêmen.

O acusado, quando ouvido pela Polícia Civil e pela Vara da Infância e Juventude, negou o crime, dizendo que não sabia porque a criança estava suja.

No entanto, quando ouvido pela Justiça, "talvez para justificar o sêmen na roupa e nas nádegas do menino, disse que tivera uma ejaculação involuntária durante o sono, pois quando acordou observou que tinha as mãos úmidas de sêmen".

A criança, ainda segundo o processo, precisou de tratamento psicológico por três meses para voltar a ficar comunicativa e alegre. O abuso, de acordo com a própria vítima, já havia acontecido outras vezes, mas o menino não relatava aos pais porque o acusado dizia para não contar.

A Gazeta acionou o A reportagem deacionou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para saber se o homem será transferido para o Estado, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.