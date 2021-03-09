Chuva forte já causa pontos de alagamento na Grande Vitória

Depois do temporal visto no final de semana, que deixou diversas vias alagadas e fez o forro do teto de um shopping cair, a Grande Vitória voltou a sofrer com alagamentos por causa da forte chuva desta terça-feira (9). Abaixo, você confere a situação verificada em cada cidade da região:
VITÓRIA
Na tarde desta terça-feira (9), a Defesa Civil informou que há dois pontos de alagamento no bairro Jucutuquara: na Avenida Vitória e na Avenida Alberto Torres, ambos nas proximidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
O município está sob risco moderado de deslizamento de terra. Também por causa das recentes chuvas, 18 pessoas estão desalojadas e quatro estão desabrigadas.
VILA VELHA
Por meio de nota, a Defesa Civil afirmou que não há registro de ocorrências na cidade nesta terça-feira (9). No entanto, um leitor de A Gazeta enviou dois vídeos que mostram um alagamento no cruzamento entre a Avenida Resplendor e a Avenida Fortaleza, no bairro Itapuã.
Vendedor em uma loja da região, Arthur Lagassi contou que bastaram 20 minutos de chuva para as vias ficarem submersas. "Praticamente 'caiu o mundo'. Sempre que chove forte fica assim. Depois, como a chuva parou, a água foi baixando e eu voltei para casa sem dificuldades", disse.
Um terceiro vídeo mostra uma rua do bairro Ibes alagada. Apesar da situação, um motorista se arrisca e tenta passar com o carro pelo local. Na gravação, o morador também reclama da situação dos bueiros da cidade. Veja abaixo:
Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha garantiu que "as equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos estão atuando nos pontos mais críticos desde a noite do domingo (7)" e que os principais serviços têm sido os de varrição e desobstrução dos bueiros e canais. "Até às 11 horas da segunda-feira (8), foram retirados dos canais mais de nove toneladas de lixo", informou.
Atualmente, Vila Velha está sob risco moderado de deslizamento de terra e contabiliza cinco desalojados.
CARIACICA
Subsecretário da Defesa Civil Municipal, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges afirmou que Cariacica apresenta alguns pontos de alagamento. "A situação estava mais grave no período de concentração da chuva, por volta das 16h30. Agora esses locais já apresentaram uma diminuição do nível de água", afirmou. As regiões afetadas são:
- Rua Leopoldina
- Região da praça do bairro Porto de Santana
- BR 262 na altura do bairro Campo Grande
- Bairro Itaquari
- Rua Alice Coutinho
Cariacica também está sob alerta moderado para deslizamento de terra.
SERRA
De acordo com a Defesa Civil Municipal, não há ruas e avenidas alagadas nesta terça-feira (9). Assim como os demais municípios, Serra também está sob risco moderado de deslizamento de terra.