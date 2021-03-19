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Ampliação de leitos

Governo abre 13 novos leitos de UTI para Covid-19 em Cachoeiro

A partir desta sexta-feira (19) o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim também passa a receber pacientes com a Covid-19

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mar 2021 às 16:28
Hospital Evangélico possui 240 leitos, sendo 120 de UTI, e se tornou referência de atendimento no Espírito Santo
Treze leitos de UTI Covid-19 foram abertos no hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Hospital Evangélico
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abriu na manhã desta sexta-feira (19) 13 novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) exclusivos para o atendimento de pacientes com o novo coronavírus. O anúncio foi feito na unidade pelo governador Renato Casagrande.
Segundo Casagrande, o aumento de vagas faz parte da segunda fase do programa estadual “Leitos para Todos”. Nesta semana outros 22 leitos de UTI foram abertos no Hospital Estadual São José do Calçado.
“Com essa nova expansão, chegamos a 137 leitos de UTI exclusivos para Covid no Sul do Estado. Também estamos abrindo mais 40 leitos de enfermaria na região litoral sul, chegando a 158 exclusivos para Covid. Desde o anúncio da quarentena de 14 dias em todo território capixaba, estamos abrindo novos leitos todos os dias, estruturando nossa rede de atendimento. Queremos continuar atendendo a todos os capixabas. Desde o início da pandemia, não faltou leito para nenhum paciente acometido por essa doença”, afirmou o governador.

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