Governo abre 13 novos leitos de UTI para Covid-19 em Cachoeiro

“Com essa nova expansão, chegamos a 137 leitos de UTI exclusivos para Covid no Sul do Estado. Também estamos abrindo mais 40 leitos de enfermaria na região litoral sul, chegando a 158 exclusivos para Covid. Desde o anúncio da quarentena de 14 dias em todo território capixaba, estamos abrindo novos leitos todos os dias, estruturando nossa rede de atendimento. Queremos continuar atendendo a todos os capixabas. Desde o início da pandemia, não faltou leito para nenhum paciente acometido por essa doença”, afirmou o governador.