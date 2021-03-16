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Combate à Covid-19

ES vai receber novo lote de vacinas da Coronavac com 84,6 mil doses

Previsão é de que remessa chegue ao Estado na madrugada de quarta-feira (17); doses devem estar distribuídas às cidades capixabas até a tarde de quinta (18)

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:28

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 mar 2021 às 18:28
Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19
Novo lote da vacina Coronavac dará continuidade ao Plano Nacional de Imunização Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do ES
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, anunciou que o Estado deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 na madrugada desta quarta-feira (17). O novo lote contém 84,6 mil doses da Coronavac e será usado para a continuidade da imunização de trabalhadores da saúde e de idosos com idade entre 75 e 79 anos. A expectativa é de distribuição aos municípios capixabas até a tarde de quinta-feira (18).
ES vai receber novo lote de vacinas da Coronavac com 84,6 mil doses
chegada de mais vacinas foi anunciada nesta terça-feira (17), durante o pronunciamento em que Renato Casagrande divulgou uma série de medidas restritivas que valerão para a quarentena de 14 dias a ser adotada em todo o Estado a partir de quinta-feira (18).
Governo do Estado espera receber outras remessas ainda em março. "Temos a expectativa de que o Ministério da Saúde possa distribuir pouco mais de 30 milhões de doses para todo o país. A parte que nos cabe seria suficiente para vacinar cerca de 200 mil pessoas, cerca de 5% da população", detalhou Casagrande.
Entre os imunizantes que devem ser enviados ao Espírito Santo nos próximos meses estão os produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), em parceria com a Universidade de Oxford, e pelo Laboratório BionTech, junto da empresa Pfizer. Além da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantã e a Sinovac.

REMESSAS JÁ RECEBIDAS

No início deste mês, o Espírito Santo já havia recebido cerca de 50 mil doses da Coronavac. As primeiras vacinas chegaram ao Estado ainda em janeiro deste ano. Ao todo, foram sete remessas de imunizantes contra a Covid-19.
  • 18 de janeiro: 101.320 doses
  • 24 de janeiro: 35.500 doses
  • 25 de janeiro: 16.200 doses
  • 7 de fevereiro: 54.400 doses
  • 24 de fevereiro: 61 mil doses
  • 3 de março: 48.200 doses
  • 10 de março: 50.200 doses

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