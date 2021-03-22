Emocionada, idosa recebe vacina contra Covid na Serra: "Pontão de esperança"

Dona Aldiceia, de 70 anos, ficou emocionada ao receber a vacina contra a Covid-19 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Espírito Santo deu início a imunização contra o novo coronavírus em mais uma faixa etária de pessoas. Começou na manhã desta segunda-feira (22) a vacinação em idosos de 70 a 74 anos. A imunização aconteceu na Unidade de Saúde de Boa Vista II, na Serra . A dona Aldiceia, de 70 anos, uma das primeiras a serem contempladas nessa nova faixa etária, ficou emocionada e falou do alívio de ser protegida da doença. “É um pontão de esperança”, disse.

“Esperei muito tempo por isso. Eu sou muito gente, muito povo. Tem um ano que estou presa dentro de casa, não posso abraçar ninguém. Isso é muito ruim. Graças a Deus (tomei a vacina). Isso é uma ponta de esperança”, contou, emocionada.

Estiveram presentes no início da vacinação deste novo grupo o governador Renato Casagrande, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, além de outras autoridades. A vacinação do novo grupo está sendo possível após a chegada de um novo lote de vacinas enviado pelo governo federal. São 84.300 novas doses - sendo 10.500 da Fiocruz (AstraZeneca / Oxford) e 73.800 doses do Butantan (Coronavac) - que vão permitir completar a vacinação de idosos de 75 a 79 anos e dar início ao grupo de 70 a 74 anos.

Segundo o governador, os municípios irão receber e começar a imunização desta faixa etária a partir de hoje. “Em diversos municípios estão vacinando de 75 a 79 anos, aqui na Serra mesmo estamos concluindo essa faixa de idade de vacinação. Mas, com as doses que chegaram, além de concluir essa faixa, começamos de forma simbólica, a vacinar de 70 a 74 anos. É um passo a mais, porque quando as pessoas passam a receber as duas doses da vacina, elas ficam menos doentes, sofrem menos quando são contagiadas, e o número de pessoas que perdem a vida reduz muito”, destacou.

Casagrande falou ainda sobre o maior número de vacinas a serem recebidas nas próximas semanas e meses, mas ressaltou a importância do distanciamento e, por isso, falou sobre a quarentena em vigor no Estado.

“A expectativa é de que agora em março, abril e maio, tanto o Butantan quanto a Fiocruz consigam produzir uma quantidade maior de vacinas, e o governo fechar um maior número de contratos. Porque o Brasil passa pelo pior momento já vivido, assim como o ES. Então, agora, são as vacinas e o distanciamento, por isso a quarentena para que a gente possa reduzir as perdas de vidas, reduzindo o contágio do vírus”, disse.

AGENDAMENTO

Segundo o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, a prefeitura está aguardando a chegada das vacinas na rede de frios para dar início ao agendamento para o grupo de 70 a 74 anos, o que deve acontecer na noite desta segunda-feira (22), ou até a manhã desta terça (23).