Vitória abre agendamento e começa a vacinar idosos com mais de 70 anos

A vacinação acontecerá nesta terça (23) e quarta-feira (24) nas unidades de saúde Forte São João, Bairro do Quadro, Conquista, Ilha de Santa Maria, Fonte Grande, Vitória, Santa Luiza, Andorinhas, Maruípe, Praia do Suá, Santo Antônio, Consolação, Favalessa, Ilha das Caieiras, Resistência, Jabour, Santa Martha, Santo André, São Cristóvão, Maria Ortiz, Grande Vitória, República e Ilha do Príncipe, além da Igreja Batista de Jardim da Penha, Centro de Celebração de Jardim Camburi, CMEI Professor Sophia Musengny Loureiro, em Bairro da Penha, e Conselho Regional de Medicina (CRM), em Bento Ferreira.