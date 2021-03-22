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Contra a Covid-19

Vitória abre agendamento e começa a vacinar idosos com mais de 70 anos

Serão quase 5 mil vagas para idosos a partir de 70 anos. A nova abertura para agendamento tem 280 doses destinadas a profissionais de saúde

Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:24

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:24
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória abriu, nesta segunda-feira (22), 4.880 vagas para vacinação contra a Covid-19 de idosos a partir de 70 anos. Essa faixa etária ainda não havia sido contemplada. Entre as quase 5 mil vagas, 3.560 são para pessoas entre 70 e 74 anos. Outras 1.040 vagas para idosos com 75 anos ou mais, que já estão sendo vacinados há alguns dias, e 280 doses para trabalhadores da saúde. Para fazer o agendamento online basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou entrar no aplicativo Vitória On-line. 
A vacinação acontecerá nesta terça (23) e quarta-feira (24) nas unidades de saúde Forte São João, Bairro do Quadro, Conquista, Ilha de Santa Maria, Fonte Grande, Vitória, Santa Luiza, Andorinhas, Maruípe, Praia do Suá, Santo Antônio, Consolação, Favalessa, Ilha das Caieiras, Resistência, Jabour, Santa Martha, Santo André, São Cristóvão, Maria Ortiz, Grande Vitória, República e Ilha do Príncipe, além da Igreja Batista de Jardim da Penha, Centro de Celebração de Jardim Camburi, CMEI Professor Sophia Musengny Loureiro, em Bairro da Penha, e Conselho Regional de Medicina (CRM), em Bento Ferreira.
Idosos acamados ou com dificuldades de locomoção recebem a 1ª dose do imunizante através de visitas de equipes da prefeitura. 
Até as 18 horas de sábado (20), 49.146 doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em Vitória. Desse total, 36.168 são da primeira dose e 12.978 da segunda aplicação.

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