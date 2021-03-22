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Covid-19

Vila Velha: veja o que fazer se você não foi vacinado no dia agendado

No último sábado (20),  a vacinação dos idosos acima de 75 anos contra a Covid-19 foi marcada por longas filas  e espera

Publicado em 22 de Março de 2021 às 08:30

Publicado em 

22 mar 2021 às 08:30
Leitores registram grandes filas e congestionamentos em vacinação de Vila Velha
Leitores registram grandes filas e congestionamentos em vacinação de Vila Velha Crédito: Internauta
A imunização dos idosos acima de 75 anos em Vila Velha foi marcada por muitas filas, espera e frustração de pacientes na manhã do último sábado (20). Um longo congestionamento foi registrado nas proximidades de um dos pontos de vacinação, localizado no Shopping Vila Velha, localizado na Av. Luciano das Neves, no Centro do município.
Mesmo com agendamento, o aposentado Antônio Lodi, de 75 anos, não conseguiu ser vacinado. Além de ser do grupo prioritário da vacinação, o idoso também é diabético e paciente renal crônico, além de só ter 30% do funcionamento pleno do coração. 
Neta de Antônio,  a nutricionista Adriene Lodi Belo contou ainda que ao tentar reagendar a vacina, o sistema da Prefeitura de Vila Velha demonstra que o idoso já tomou o imunizante. "A prefeitura colocou que pode reagendar para 80 anos, mas não conseguimos reagendar, aparece no que ele já tomou, sendo que ele não tomou, é muito complicado isso", desabafou  na ocasião.

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O QUE FAZER NESSES CASOS?

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura de Vila Velha explicou que as pessoas que não conseguiram ser vacinadas deverão mandar um e-mail para [email protected], apresentando o comprovante de agendamento para ser avaliado, pontualmente, cada situação. 
Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 3.900 pessoas que estavam agendadas foram vacinadas no último sábado e o engarrafamento se deu porque as pessoas foram para as filas antes do horário marcado.
"Reforçamos que não há necessidade de a população se antecipar nos locais de vacinação, pois as vacinas são garantidas para todos que realizaram o agendamento no site", disse a prefeitura, por nota. 

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