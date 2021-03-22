Vila Velha: veja o que fazer se você não foi vacinado no dia agendado

Leitores registram grandes filas e congestionamentos em vacinação de Vila Velha Crédito: Internauta

A imunização dos idosos acima de 75 anos em Vila Velha foi marcada por muitas filas, espera e frustração de pacientes na manhã do último sábado (20). Um longo congestionamento foi registrado nas proximidades de um dos pontos de vacinação, localizado no Shopping Vila Velha, localizado na Av. Luciano das Neves, no Centro do município.

Neta de Antônio, a nutricionista Adriene Lodi Belo contou ainda que ao tentar reagendar a vacina, o sistema da Prefeitura de Vila Velha demonstra que o idoso já tomou o imunizante. "A prefeitura colocou que pode reagendar para 80 anos, mas não conseguimos reagendar, aparece no que ele já tomou, sendo que ele não tomou, é muito complicado isso", desabafou na ocasião.

O QUE FAZER NESSES CASOS?

A Gazeta, a prefeitura de Vila Velha explicou que as pessoas que não conseguiram ser vacinadas deverão mandar um e-mail para [email protected], apresentando o comprovante de agendamento para ser avaliado, pontualmente, cada situação. Procurada pela reportagem de, a prefeitura de Vila Velha explicou que as pessoas que não conseguiram ser vacinadas deverão mandar um e-mail para, apresentando o comprovante de agendamento para ser avaliado, pontualmente, cada situação.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 3.900 pessoas que estavam agendadas foram vacinadas no último sábado e o engarrafamento se deu porque as pessoas foram para as filas antes do horário marcado.