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Leonel Ximenes

Prefeito no ES autoriza desconto do seu próprio salário durante a quarentena

Gestor, que ganha R$ 15 mil bruto, receberá R$ 7 mil a menos, valor equivalente a 14 dias de trabalho

Publicado em 20 de Março de 2021 às 16:44

Públicado em 

20 mar 2021 às 16:44
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Além de prefeito, Enivaldo dos Anjos é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do ES
Além de prefeito, Enivaldo dos Anjos é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do ES Crédito: Ales
Será que a moda vai pegar? O prefeito de Barra de São FranciscoEnivaldo dos Anjos (PSD), autorizou o município a descontar 14 dias do seu próprio salário, período em que o Estado estará em regime de quarentena para combater o avanço da Covid-19. A quarentena começou na última quinta-feira (18) e vai até 31 de março.
Enivaldo ganha R$ 15 mil (bruto) e, conforme autorizou, o seu contracheque de março virá com desconto de R$ 7 mil, só por conta do período de quarentena. Portanto, o prefeito receberá, sem contabilizar os demais descontos previstos em lei, R$ 8 mil.
O prefeito, que também é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, explicou que a decisão foi tomada em solidariedade aos trabalhadores que estão impedidos de trabalhar devido às medidas de restrição adotadas pelo Estado. "Essa é uma decisão pessoal minha. Vou trabalhar nesse período do mesmo jeito", avisou.
Como conselheiro aposentado do Tribunal de Contas, Enivaldo recebe R$ 33.011,55 (bruto) e R$ 22.633,35 (líquido), segundo o Portal da Transparência do governo do Estado. 
Barra de São Francisco, como indica o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), tem 2.706 casos confirmados da doença, que já matou 84 pessoas no município.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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