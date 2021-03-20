Prefeito no ES autoriza desconto do seu próprio salário durante a quarentena

Será que a moda vai pegar? O prefeito de Barra de São Francisco
, Enivaldo dos Anjos
(PSD), autorizou o município a descontar 14 dias do seu próprio salário, período em que o Estado estará em regime de quarentena para combater o avanço da Covid-19
. A quarentena começou na última quinta-feira (18) e vai até 31 de março.
Enivaldo ganha R$ 15 mil (bruto) e, conforme autorizou, o seu contracheque de março virá com desconto de R$ 7 mil, só por conta do período de quarentena. Portanto, o prefeito receberá, sem contabilizar os demais descontos previstos em lei, R$ 8 mil.
O prefeito, que também é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado
, explicou que a decisão foi tomada em solidariedade aos trabalhadores que estão impedidos de trabalhar devido às medidas de restrição adotadas pelo Estado. "Essa é uma decisão pessoal minha. Vou trabalhar nesse período do mesmo jeito", avisou.
Como conselheiro aposentado do Tribunal de Contas, Enivaldo recebe R$ 33.011,55 (bruto) e R$ 22.633,35 (líquido), segundo o Portal da Transparência do governo do Estado.
Barra de São Francisco, como indica o Painel Covid-19
da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), tem 2.706 casos confirmados da doença, que já matou 84 pessoas no município.