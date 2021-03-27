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Faltam leitos

15 hospitais do ES já não têm mais vagas para nenhum paciente em UTI

Seis destes hospitais estão na Grande Vitória e em alguns deles foram abertas novas vagas, já ocupadas. Há uma semana, apenas oito destas unidades não contavam com vagas disponíveis

Publicado em 27 de Março de 2021 às 18:33

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

27 mar 2021 às 18:33
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
Em 15 hospitais do Espírito Santo já não há leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pessoas internadas com a Covid-19 ou com outras doenças. Há uma semana, apenas oito destas unidades não contavam com vagas disponíveis, ou seja, praticamente a metade. As informações são do Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com dados atualizados neste sábado (27).
Dentre os hospitais estão unidades da rede pública, e ainda as filantrópicas e privadas, com leitos contratualizados pelo governo do Estado. São elas:
  1. HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO 
  2. HOSPITAL RIO DOCE
  3. HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
  4. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
  5. HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE)
  6. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
  7. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
  8. HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
  9. HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
  10. HOSPITAL SÃO CAMILO
  11. HOSPITAL VITÓRIA
  12. VILA VELHA HOSPITAL
  13. HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
  14. HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
  15. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
Seis destas unidades estão localizadas na Grande Vitória. Na região também está localizada unidade referência no tratamento da Covid-19, o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, que está com 302, dos seus 305 leitos, ocupados. A taxa de ocupação dele já é de 99,02%.
No Espírito Santo, a taxa de ocupação de leitos para o tratamento da doença causada pelo novo coronavírus é de 92,39%. Em todo o Estado, neste sábado (27), estão disponíveis apenas 66 leitos de UTI.

ESCASSEZ TAMBÉM ATINGE UTIs EXCLUSIVAS PARA COVID-19

A escassez de leitos de terapia intensiva também atinge as vagas exclusivas para o tratamento da Covid-19. Mesmo em um cenário de abertura de novas vagas, como ocorreu em várias unidades. E tão logo isto aconteceu, elas foram ocupadas. No dia 22 deste mês, por exemplo, foram abertos 20 novos leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, onde todos já estão ocupados.

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O mesmo ocorreu no Sul do Estado, com o Hospital Estadual São José do Calçado (HSJC), onde foram abertas mais 22 vagas exclusivas para covid-19, em UTI, e onde já não existem mais vagas.
Confira os hospitais onde faltam leitos de UTI exclusivos  para a Covid-19:
  1. HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
  2. HOSPITAL GERAL DE LINHARES
  3. HOSPITAL RIO DOCE
  4. HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 
  5. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
  6. HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE)  
  7. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
  8. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 
  9. HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
  10. HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
  11. HOSPITAL SÃO CAMILO
  12. HOSPITAL VITÓRIA 
  13. VILA VELHA HOSPITAL
  14. HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
  15. HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM FILANTRÓPICO 
  16. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ

ACIRRAMENTO DA PANDEMIA E QUARENTENA

A falta de leitos é um dos reflexos do acirramento da pandemia no Espírito Santo, onde ocorre um aumento do número de óbitos, de casos da doença, e por consequência das internações.
Nesta sábado (27), o Estado chegou a 7.249 óbitos e 372.665 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram registradas mais 28 mortes e 2.327 infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Para conter o avanço do contágio e dos indicadores, o governo estadual decidiu ampliar a quarentena até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa. As medidas restritivas afetam o transporte público, cuja circulação foi suspensa e as rodoviárias estarão fechadas a partir deste domingo (28).
Escolas e comércio, além de alguns serviços, estão impedidos de funcionar, exceto os que forem considerados essenciais.

Tudo sobre a quarentena no ES

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