15 hospitais do ES já não têm mais vagas para nenhum paciente em UTI

- HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
- HOSPITAL RIO DOCE
- HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
- HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE)
- HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
- HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
- HOSPITAL SÃO CAMILO
- HOSPITAL VITÓRIA
- VILA VELHA HOSPITAL
- HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
ESCASSEZ TAMBÉM ATINGE UTIs EXCLUSIVAS PARA COVID-19
- HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
- HOSPITAL GERAL DE LINHARES
- HOSPITAL RIO DOCE
- HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
- HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE)
- HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
- HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
- HOSPITAL SÃO CAMILO
- HOSPITAL VITÓRIA
- VILA VELHA HOSPITAL
- HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM FILANTRÓPICO
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
ACIRRAMENTO DA PANDEMIA E QUARENTENA
Tudo sobre a quarentena no ES
➔ Transporte público suspenso e rodoviárias fechadas a partir de domingo
➔ Veja o que deixa de ser atividade essencial e fica proibido de abrir
➔ Quarentena prorrogada até 4 de abril, domingo de Páscoa
➔ Atendimentos ambulatoriais suspensos a partir de segunda (29)
➔ Veja as atividades que vão poder continuar em funcionamento
➔ As linhas de ônibus que vão atender aos profissionais de saúde
➔ Borracharia, oficina e loja de autopeças vão poder abrir no ES
➔ Governo autoriza abertura de supermercados nos feriados
➔ Lojas de chocolate no ES podem abrir, mas em shoppings só por delivery
➔ Veja todos os benefícios sociais criados no ES, quem vai receber e como