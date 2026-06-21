Ciclista cai em quebra-mola e morre atropelado por caminhão no ES

Um ciclista morreu após cair e ser atropelado por um caminhão no bairro Nova Bethânia, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21). A identidade da vítima não foi divulgada.
O motorista apresentou-se voluntariamente na sede da 2ª Companhia do 8⁰ Batalhão da Polícia Militar, localizada em Baixo Gandu. De acordo com o relato dados aos policiais, ele passava pelo quebra-molas quando escutou um estrondo. Ao olhar pelo retrovisor, viu que alguém estava caído ao lado do veículo.
O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.
Uma testemunha contou que o caminhão transitava em baixa velocidade no momento do acidente e que acredita que o ciclista teria passado mal ou estaria bêbado, pois caiu debaixo da roda traseira do veículo ao passar pelo quebra-mola.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML). Até a publicação desta matéria, a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de São Mateus.