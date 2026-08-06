Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/08/2026

Você buscará dedicar mais tempo ao que lhe traz alegria e bem-estar. No entanto, algumas responsabilidades poderão interferir nos seus planos. Por isso, será importante conciliar os momentos de lazer com as obrigações, organizando melhor o seu tempo e respeitando os próprios limites. Ao longo desta quinta-feira, também poderão surgir algumas divergências. Diante disso, procure resolvê-las por meio do diálogo, da compreensão e do respeito aos diferentes pontos de vista.