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Pandemia

ES registra 8.915 mortes e mais de 422 mil casos de coronavírus

Foram confirmados 1,5 mil casos de Covid-19 no Estado nas últimas 24 horas, segundo informações da Secretaria da Saúde (Sesa)

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2021 às 17:13
coronavírus
Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
O Espírito Santo registrou 1.511 casos de coronavírus nas últimas 24 horas e mais 23 mortes pela doença. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (21).
Com a atualização, o Estado passa a contabilizar 422.077 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia em 2020. O total de óbitos é de 8.915. Isso equivale a uma taxa de letalidade da doença de 2,1% em solo capixaba.
Já o número de imunizados com a primeira dose de vacina contra a Covid está em 608.652. Desses, 156.697 receberam a segunda dose. O número é o mesmo da terça-feira (20), já que os dados de vacinação não são atualizados nos feriados e finais de semana.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 52.681. Vila Velha aparece em segundo, com 52.307 confirmações da doença, seguida por Vitória (45.822) e Cariacica (32.637).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.903 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.512), em Vila Velha.
O número de pacientes curados chegou a 393.316, segundo o painel. Até esta quarta, mais de 1,29 milhão de testes já foram realizados para identificar o vírus no Estado. 

MÉDIA DE CASOS E MORTES

O painel ainda aponta que a média móvel de casos dos últimos 14 dias é de 1.170 confirmações por dia, uma queda de 39,55% em comparação com a média registrada nos 14 dias anteriores, que era de 1.935 casos.
Já a média de mortes pelo coronavírus em 14 dias está em 60,2  óbitos por dia, uma redução de 3,33% na comparação com o período anterior.

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