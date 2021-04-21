ES registra 8.915 mortes e mais de 422 mil casos de coronavírus

Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Com a atualização, o Estado passa a contabilizar 422.077 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia em 2020. O total de óbitos é de 8.915. Isso equivale a uma taxa de letalidade da doença de 2,1% em solo capixaba.

Já o número de imunizados com a primeira dose de vacina contra a Covid está em 608.652. Desses, 156.697 receberam a segunda dose. O número é o mesmo da terça-feira (20), já que os dados de vacinação não são atualizados nos feriados e finais de semana.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 52.681. Vila Velha aparece em segundo, com 52.307 confirmações da doença, seguida por Vitória (45.822) e Cariacica (32.637).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.903 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.512), em Vila Velha.

O número de pacientes curados chegou a 393.316, segundo o painel. Até esta quarta, mais de 1,29 milhão de testes já foram realizados para identificar o vírus no Estado.

MÉDIA DE CASOS E MORTES

O painel ainda aponta que a média móvel de casos dos últimos 14 dias é de 1.170 confirmações por dia, uma queda de 39,55% em comparação com a média registrada nos 14 dias anteriores, que era de 1.935 casos.