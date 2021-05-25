Butantan recebe insumos para retomar produção da Coronavac nesta terça (25)

Butantan vai retomar a produção da Coronavac Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Butantan recebe nesta terça (25) um lote com 3.000 litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para produção de aproximadamente 5 milhões de doses da Coronavac.

A fabricação da vacina contra o novo coronavírus foi interrompida na semana passada por causa da falta da matéria-prima. A chegada do voo com os insumos importados da China está prevista para a tarde desta terça-feira.

Segundo o governo João Doria (PSDB), as 5 milhões de doses do imunizante serão distribuídas para o PNI (Plano Nacional de Vacinação), do Ministério da Saúde.

Em nota, o governo estadual diz que matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao PNI. Todo este processo dura, aproximadamente, de 15 a 20 dias.

Neste mês, o Butantan afirma que chegou à marca de 47,2 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde. Agora, o instituto trabalha para produzir 54 milhões de doses referentes ao segundo contrato com o governo federal, ultrapassando 100 milhões de vacinas.