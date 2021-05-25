Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Butantan recebe insumos para retomar produção da Coronavac nesta terça (25)
Covid-19

Butantan recebe insumos para retomar produção da Coronavac nesta terça (25)

A fabricação da vacina contra o novo coronavírus foi interrompida na semana passada por causa da falta da matéria-prima

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 08:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 08:44
Armazenamento das vacinas na Rede de Frio da Sesa, em Bento Ferreira - Chegada da vacina contra a covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac
Butantan vai retomar a produção da Coronavac Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Butantan recebe nesta terça (25) um lote com 3.000 litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para produção de aproximadamente 5 milhões de doses da Coronavac.
A fabricação da vacina contra o novo coronavírus foi interrompida na semana passada por causa da falta da matéria-prima. A chegada do voo com os insumos importados da China está prevista para a tarde desta terça-feira.
Segundo o governo João Doria (PSDB), as 5 milhões de doses do imunizante serão distribuídas para o PNI (Plano Nacional de Vacinação), do Ministério da Saúde.
Em nota, o governo estadual diz que matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao PNI. Todo este processo dura, aproximadamente, de 15 a 20 dias.

Veja Também

Governo do ES vai vacinar 22 mil cobradores, motoristas e moradores de rua

Mais de 3,2 mil agentes penitenciários começam a ser vacinados contra a Covid

Neste mês, o Butantan afirma que chegou à marca de 47,2 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde. Agora, o instituto trabalha para produzir 54 milhões de doses referentes ao segundo contrato com o governo federal, ultrapassando 100 milhões de vacinas.
Além da Coronavac, atualmente outras duas vacinas, a Pfizer e a Oxford/AstraZeneca, são usadas no país contra a Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados