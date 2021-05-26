Covid-19: quase 140 mil doses da vacina Astrazeneca chegam ao ES

O Espírito Santo recebeu 139.750 doses da Astrazeneca (Oxford/Fiocruz), vacina contra a Covid-19, na madrugada desta quarta-feira (26). Os imunizantes foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. O governo do Estado aguarda o envio de doses dos compostos da Pfizer/BioNTech.
Os imunobiológicos serão enviados aos municípios da Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira. Já as regionais de saúde Norte, Sul e Central receberão na manhã desta quinta-feira (27).
Em publicação feita na rede social nessa terça-feira (25), o governador Renato Casagrande disse que os municípios poderão ampliar a vacinação de professores e iniciar a de pessoas com comorbidades acima dos 18 anos.
A reportagem de A Gazeta acionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na terça-feira. O órgão estadual informou que as doses da Pfizer e da Astrazeneca serão utilizadas para dar continuidade à vacinação do público de comorbidades, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e do sistema prisional. O Estado sinalizou aos municípios para darem início à vacinação do público acima dos 18 anos com comorbidade.
"Além disso, com a chegada desta nova remessa, o Estado dará início à distribuição para atender os profissionais do transporte de passageiros (motoristas e cobradores) e pessoas em situação de rua. Os novos públicos contam com uma população estimada de pouco mais de 22 mil pessoas", complementou