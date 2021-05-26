Covid-19: quase 140 mil doses da vacina Astrazeneca chegam ao ES

Os imunobiológicos serão enviados aos municípios da Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira. Já as regionais de saúde Norte, Sul e Central receberão na manhã desta quinta-feira (27).

152.620 doses de vacinas contra a Covid-19 estão previstas para chegar do @minsaude essa semana ao ES. 139.750 Fiocruz e 12.870, Pfizer. Os municípios poderão ampliar a vacinação de professores e iniciar a de pessoas com comorbidades acima dos 18 anos.

"Além disso, com a chegada desta nova remessa, o Estado dará início à distribuição para atender os profissionais do transporte de passageiros (motoristas e cobradores) e pessoas em situação de rua. Os novos públicos contam com uma população estimada de pouco mais de 22 mil pessoas", complementou