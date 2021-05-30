Hóspedes de hotel fechado em Vitória testam negativo para Covid e são liberados

Hotel Nobile Suites Diamond fica no bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), a liberação está sendo feita em respeito à nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgada na última semana, que estipulava que após dois testes PCR negativos para a Covid-19, os hóspedes estariam liberados para deixar o hotel.

Dessa forma, os hóspedes monitorados que já tiveram esse segundo resultado foram liberados. O hotel segue interditado e os três indianos seguem isolados no local.

De acordo com a prefeitura, as Vigilâncias Municipal e Estadual continuam monitorando os demais hóspedes e funcionários e aguardando o resultado da segunda amostra dos demais testados. As equipes da Sesa e da Semus permanecem restringindo a entrada e saída de pessoas no local.

Todos os trabalhadores e hóspedes do hotel foram testados, independente de terem tido contato direto ou não com os indianos. Ainda estão mantidos em monitoramento quem não teve o segundo resultado negativo pronto.

A Sesa também confirmou, em nota, que alguns dos hóspedes que já tiveram o resultado dos dois testes de RT-PCR negativos para a Covid-19 foram liberados para deixarem o hotel. A secretaria informou que as Vigilâncias Municipal e Estadual continuam monitorando os demais hóspedes e funcionários que coletaram a primeira amostra neste sábado (29) e que uma atualização referente a todos os resultados será divulgada em breve.

A Gazeta também procurou a assessoria do hotel, mas ainda não houve posicionamento.

ENTENDA O CASO

Dois indianos hospedados em um hotel em Vitória, que foi interditado após um deles testar positivo para Covid-19, estão no Espírito Santo desde a última terça-feira (25). Um terceiro passageiro do país asiático desembarcou depois, na quinta-feira (27).

Segundo uma agência marítima que presta serviço de assessoria às empresas de navegação no Estado, o trio foi contratado para trabalhar em um navio que transporta minério de ferro.

Conforme noticiou A Gazeta, segundo o diretor da agência, Roberto Garofalo, o homem de máquinas (mecânico) e o terceiro imediato chegaram de avião ao Estado na última terça-feira. Já o comandante, chegou por volta de 1h de quinta-feira.

Roberto detalhou que o indiano infectado com o novo coronavírus é o mecânico. Na tarde de sexta-feira (28), o governo do Estado divulgou que o material coletado do estrangeiro que testou positivo foi encaminhado à Fiocruz, para sequenciamento genômico. Só assim, será possível saber se a infecção é pela variante indiana, considerada perigosa, por ser mais transmissível e agressiva.